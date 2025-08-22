イモトアヤコ、同じ年の“親友”北川景子と誕生日ショット「当日バースデーお祝いできて嬉しいよ」
タレントのイモトアヤコ（39）が22日、自身の公式インスタグラムを更新。親友の俳優・北川景子（39）との2ショットを公開した。
【写真あり】仲の良さが伝わってくる…イモトアヤコ、同じ年の“親友”北川景子と誕生日ショット
イモトは「景子ちゃん #happybirthday」と書き出し、「当日バースデーお祝いできて嬉しいよ」と喜び。「あっとゆーまに #時間がすぎる #話が面白すぎる #登場から綺麗すぎる」とつづり、良き一年になりますようにと結んだ。
2人は、今年1月にもイモトの誕生日を祝う2ショットを公開するなど、恒例となっており、仲の良さを見せている。
【写真あり】仲の良さが伝わってくる…イモトアヤコ、同じ年の“親友”北川景子と誕生日ショット
イモトは「景子ちゃん #happybirthday」と書き出し、「当日バースデーお祝いできて嬉しいよ」と喜び。「あっとゆーまに #時間がすぎる #話が面白すぎる #登場から綺麗すぎる」とつづり、良き一年になりますようにと結んだ。
2人は、今年1月にもイモトの誕生日を祝う2ショットを公開するなど、恒例となっており、仲の良さを見せている。