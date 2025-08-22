イモトアヤコ （C）oricon ME inc.

　タレントのイモトアヤコ（39）が22日、自身の公式インスタグラムを更新。親友の俳優・北川景子（39）との2ショットを公開した。

　イモトは「景子ちゃん　#happybirthday」と書き出し、「当日バースデーお祝いできて嬉しいよ」と喜び。「あっとゆーまに　#時間がすぎる　#話が面白すぎる　#登場から綺麗すぎる」とつづり、良き一年になりますようにと結んだ。

　2人は、今年1月にもイモトの誕生日を祝う2ショットを公開するなど、恒例となっており、仲の良さを見せている。