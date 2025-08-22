この絵文字が表すマンガは？「人体錬成」に手を出してしまった兄弟といえば…！
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる絵文字クイズをご紹介！この絵文字が表すものって一体...？
この絵文字が表すマンガは？
意外と難しいこのクイズ。
「🧑🤝🧑⚗️🔧💥👊」が表すマンガは一体なんでしょうか？
ヒントは、「人体錬成」に手を出してしまった兄弟が主人公の漫画です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「鋼の錬金術師」でした！
「兄弟・錬金術・工具」などの絵文字から、「月刊少年ガンガン」で2001〜2010年まで連載されていた人気漫画「鋼の錬金術師」であることがわかります。
禁忌の人体錬成に手を出し、それぞれ体を失った錬金術師の兄弟の旅を描いたダークファンタジー漫画の金字塔です。
“ハガレン”の略称で長年親しまれており、累計発行部数は8000万部を突破していますよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
ライター Ray WEB編集部