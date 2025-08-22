辻希美、第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが三男と並んで眠る姿公開「天使すぎてびっくり」「兄妹揃って可愛い」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】タレントの辻希美が8月22日、自身のInstagramのストーリーズを更新。三男と次女が並んで眠る微笑ましい姿を公開した。
【写真】辻希美、第5子次女＆三男が並んで眠る姿公開
辻は「夏休み限定ゆっくり時間な朝」とコメントし、ベッドで三男の幸空（こあ）くんと、8日に誕生した次女の夢空（ゆめあ）ちゃんが仲良く並んで眠る微笑ましい姿を披露した。ピンクの寝具に包まれて安らかに眠る2人の姿が印象的で、夏休み期間ならではのゆったりとした朝の時間を表現している。
この投稿に、ファンからは「癒される」「可愛すぎる」「兄妹揃って可愛い」「天使すぎてびっくり」「微笑ましい」「幸せそう」といったコメントが寄せられている。
辻は、杉浦太陽と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
