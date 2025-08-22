「正直家賃も払えていない。いつ息が止まってしまうか分からない状況」万博のセルビア館・ドイツ館めぐる“業者間の工事費未払いトラブル” 被害訴える業者が東京地裁に提訴

大阪・関西万博のセルビア館・ドイツ館の工事をめぐる“業者間の費用未払いトラブル”。被害を訴えている大阪市内の建設会社の社長が、東京地裁に裁判を起こしました。



「そりゃ納得はいってないですよね。みんな怒っています」



２２日の記者会見で憤りをあらわにするのは、大阪市内の建設会社「レゴ」の辻本敬吉社長です。



辻本社長は去年８月に、大阪・関西万博のセルビア館とドイツ館の工事をめぐる契約をしました。





相手は、フランス資本のイベント会社「ＧＬｅｖｅｎｔｓＪａｐａｎ」。当初の契約金は、ドイツ館とセルビア館をあわせて６億２６００万円。しかし、辻本社長によりますと、▽ＧＬジャパンから提供された図面と現場の担当者の図面が違ったり、▽セルビア館では海外から輸入した鉄骨が図面と異なるため加工したりと、多くの追加工事が必要になる事態に。工事費用は最終的に、セルビア館とドイツ館をあわせて約１３億円に膨れ上がったといいます。また、契約書では追加工事を行う際に責任者の署名による合意が必要だとされていますが、ＧＬジャパン側の署名がないまま追加工事を行わざるを得なかったケースもあったといいます。レゴ社・辻本敬吉社長（８月２２日の会見）「わけのわからん追加がいっぱいありましたので。『引き渡しが終わったら、支払いが始まるから』という説明を受けていたが、『追加が出ているという認識がＧＬ社にはない』と。『本社のほうが、払うお金は全部払っているので払えません』という話が出た」レゴ社はＧＬジャパンに対して工事費用の支払いを求めてきましたが、約３億３０００万円が現在も未払いの状態だといいます。そして８月２２日、レゴ社はＧＬジャパンを相手取り、未払い分の費用を支払うよう求めて、東京地裁に裁判を起こしました。レゴ社・辻本敬吉社長（８月２２日の会見）「正直家賃も払えていない。いつ息が止まってしまうか分からない状況」「仕事をしたことに対しての報酬をちゃんと払ってください。これだけです」提訴などを受けて、ＧＬジャパンは「契約に関する相手当事者の発信により、万博協会やパビリオン関係者等にご心配をおかけし申し訳ございません。関係するステークホルダーおよび当社について、事実に反し、誤解を与える発言が相手当事者からあったことは容認できないと考えております。当社の立場を明らかにするため、相手当事者に対してしかるべき対応を進めております」とコメントしています。また、万博を運営する博覧会協会は「民間当事者同士の問題」という姿勢を崩していません。博覧会協会・高科淳副事務総長（８月５日）「協会としても、できるだけ早く解決してほしいという思いは当然持っている。相談窓口の紹介や情報収集、情報提供、あるいは規制権限を持っている当局との連携などを通じて、やれることはできるだけ協力していくと」万博の”華”である海外パビリオンをめぐるトラブル。解決の道筋はまだ見えていません。