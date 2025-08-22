Kodakイエローが映えるプリンター内蔵のデジカメ 2つのスタイル・用紙を選択可能 スマホ画像のプリントも
株式会社SAEDAは、プリンターを内蔵したデジタルカメラ「Kodak インスタントカメラ Mini Shot」を8月下旬に発売する。
1,300万画素のデジタルカメラに昇華型熱転写方式のミニプリンターを内蔵したもので、3月2日に閉幕したCP+2025で展示されていた。
ラインアップは計4モデル。プリントサイズ54×86mmの「Mini Shot 2」と同76×76mmの「Mini Shot 3」に分類でき、さらにそれぞれについてグリップありの「ERA」とグリップなしの「RETRO」が用意される。
また、4モデル共通のカラーとなるイエローに加え、「ERA」にはブラックが、「RETRO」にはホワイトが設けられる。ファインダーを思わせる場所に、各モデルとも自分撮り用のミラーを搭載。
全モデルの背面に1.7インチの液晶モニターを装備する。撮影した画像を確認できるため、プリント前の失敗を防げるという。メモリーカードスロットは非搭載。
本体内蔵のバッテリーは700mAh。USB Type-C端子からの充電が可能。
プリンターにはイエロー、マゼンタ、シアン、保護層の4層を順番に重ねて印刷する、Kodak独自の4PASSテクノロジーを搭載したという。プリントのフチあり／フチなしを選択可能だ。
スマートフォンで撮影した画像もBluetooth経由でプリントできる。
専用インクカートリッジも同時に発売。
インクカートリッジICRG-230（10枚×3）