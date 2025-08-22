株式会社SAEDAは、プリンターを内蔵したデジタルカメラ「Kodak インスタントカメラ Mini Shot」を8月下旬に発売する。

1,300万画素のデジタルカメラに昇華型熱転写方式のミニプリンターを内蔵したもので、3月2日に閉幕したCP+2025で展示されていた。

ラインアップは計4モデル。プリントサイズ54×86mmの「Mini Shot 2」と同76×76mmの「Mini Shot 3」に分類でき、さらにそれぞれについてグリップありの「ERA」とグリップなしの「RETRO」が用意される。

また、4モデル共通のカラーとなるイエローに加え、「ERA」にはブラックが、「RETRO」にはホワイトが設けられる。ファインダーを思わせる場所に、各モデルとも自分撮り用のミラーを搭載。

全モデルの背面に1.7インチの液晶モニターを装備する。撮影した画像を確認できるため、プリント前の失敗を防げるという。メモリーカードスロットは非搭載。

本体内蔵のバッテリーは700mAh。USB Type-C端子からの充電が可能。

プリンターにはイエロー、マゼンタ、シアン、保護層の4層を順番に重ねて印刷する、Kodak独自の4PASSテクノロジーを搭載したという。プリントのフチあり／フチなしを選択可能だ。

スマートフォンで撮影した画像もBluetooth経由でプリントできる。

専用インクカートリッジも同時に発売。

インクカートリッジICRG-230（10枚×3）

Mini Shot 2 ERA

Mini Shot 2 RETRO

Mini Shot 3 ERA

Mini Shot 3 RETRO

カラー：イエロー、ブラック 画素数：1,300万 背面モニター：1.7インチLCD プリントサイズ：54×86mm プリント時間：約60秒 インクカートリッジ：ICRG-230（10枚×3） 参考価格：20,800円（本体）、1,500円（インクカートリッジ）カラー：イエロー、ホワイト 画素数：1,300万 背面モニター：1.7インチLCD プリントサイズ：54×86mm プリント時間：約60秒 インクカートリッジ：ICRG-230（10枚×3） 参考価格：18,200円（本体）、1,500円（インクカートリッジ）カラー：イエロー、ブラック 画素数：1,300万 背面モニター：1.7インチLCD プリントサイズ：76×76mm プリント時間：約60秒 インクカートリッジ：ICRG-330（10枚×3） 参考価格：22,800円（本体）、1,750円（インクカートリッジ）カラー：イエロー、ホワイト 画素数：1,300万 背面モニター：1.7インチLCD プリントサイズ：76×76mm プリント時間：約60秒 インクカートリッジ：ICRG-330（10枚×3） 参考価格：20,200円（本体）、1,750円（インクカートリッジ）