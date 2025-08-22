Èª²ê°é¡ßÂç¶¶ÏÂÌéW¼ç±é¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡ÙOP¶Ê¤¬¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¤Ë·èÄê¡ª¿·Í½¹ð±ÇÁü¡õ¾ìÌÌ¼Ì¿¿²ò¶Ø
Èª²ê°é¤ÈÂç¶¶ÏÂÌé¡Ê¤Ê¤Ë¤ïÃË»Ò¡Ë¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëMBS¡¿TBS¥É¥é¥Þ¥¤¥º¥àÏÈ¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù¡Ê9·î16Æü¥¹¥¿ー¥È¡Ë¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¶Ê¤¬¡¢¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¤¬½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¡Ö¥íー¥º¥Ò¥Ã¥×¥Æ¥£ー¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¢£¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¤Ï20ºÐ¤Î½÷À¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー
¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¤Ï¡¢ÆàÎÉ½Ð¿È¡¢20ºÐ½÷À¥·¥ó¥¬ー¥½¥ó¥°¥é¥¤¥¿ー¡£2021Ç¯¤ËTikTok¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡Ö¹¥¤¤À¤«¤é¡£¡×¤¬¥Æ¥£ー¥ó¤«¤éÀäÂç¤Ê¶¦´¶¤òÀ¸¤ß¡¢10Âå2Ëü¿Í¤¬Áª¤ó¤À¡ÈÎø¤·¤¿¤¯¤Ê¤ë¥é¥Ö¥½¥ó¥°¡È1°Ì¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É¿Íµ¤¤¬µÞ¾å¾º¡£¿Íµ¤¤ÏÆüËÜ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¥¢¥¸¥¢³Æ¹ñ¤ÎSpotify¥Ð¥¤¥é¥ë¥Á¥ãー¥È¥¤¥ó¤ò²Ì¤¿¤·¥Ò¥Ã¥È¡£ÀÄ½Õ¤Î¸÷·Ê¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÇÅÁ¤¨¤ë¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤ÆÇ®¤¤ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
2024Ç¯¤Ë¥á¥¸¥ãー¥Ç¥Ó¥åー¤òÈ¯É½¤·¡¢6·î14Æü¤Ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øº°¿§¤ËÆ´¤ì¤Æ¡Ù¤ò¥ê¥êー¥¹¡£2025Ç¯6·î¤Ë¤Ï½é¤Î´ë²è¥é¥¤¥Ö¤òË½§PIT¤Ç³«ºÅ¤·¡¢9·î¤Ë¤Ï½é¤ÎÁ´¹ñZepp¥Ä¥¢ー¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£³Ú¶Ê¡Ö¥íー¥º¥Ò¥Ã¥×¥Æ¥£ー¡×¤Ç¤Ï´Å¤¯ÍÉ¤ìÆ°¤¯Îø¿´¤ò²Î»ì¤ÇÉ½¸½¡ª
¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¤¬ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤·¤¿¿·¶Ê¡Ö¥íー¥º¥Ò¥Ã¥×¥Æ¥£ー¡×¤Ï¡¢¡È¥íー¥º¥Ò¥Ã¥×¥Æ¥£ー¡É¤ò¥â¥Áー¥Õ¤Ë´Å¤¯ÍÉ¤ìÆ°¤¯Îø¿´¤òÉ½¸½¤·¤¿²Î»ì¤È¥Ô¥å¥¢¤Ç¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤¬¸÷¤ë³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥Æー¥Þ¡Ö¥íー¥º¥Ò¥Ã¥×¥Æ¥£ー¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¿·Í½¹ð±ÇÁü¤È¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤âÄÉ²Ã²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¥³¥á¥ó¥È
¿ÍÀ¸½é¤Î¥É¥é¥ÞOP¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â´ò¤·¤¤¤Ç¤¹!!
¼Â¼Ì±Ç²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤È¤Æ¤â´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤Ë¡¢
¤Þ¤µ¤«¥É¥é¥Þ¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¡Ä!?¡¡¤·¤«¤â»ä¤¬OPÃ´Åö¡Ä!?!¡¡¤È¶Ã¤¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö¥íー¥º¥Ò¥Ã¥×¥Æ¥£ー¡×¤Ï´Å¤¤Îø¤Ê¤ó¤«¶½Ì£¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Êµ®Êý¤Ë¼æ¤«¤ì¤Æ¿Þ¤é¤º¤âÎø¤ËÍî¤Á¤ë½Ö´Ö¤ò½ñ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Îø°¦¤ËÂÐ¤·¤Æ¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊý¤Ë¤³¤½Åö¤Æ¤Ï¤Þ¤ë¶Ê¤Ê¤Ï¤º¤Ç¤¹¡¢¤¼¤Ò¥É¥é¥Þ¤È¹ç¤ï¤»¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤!!
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
MBS¡¿TBS¥É¥é¥Þ¥¤¥º¥à¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡Ù
MBS¡§09/16¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êËè½µ²ÐÍË24:59～¡Ê½é²óÊüÁ÷¤Î¤ß25:04～25:34¡Ë
TBS¡§09/16¡Ê²Ð¡Ë¤è¤êËè½µ²ÐÍË25:28～¡Ê½é²óÊüÁ÷¤Î¤ß25:33～26:03¡Ë
¢¨TBSÊüÁ÷¸å¤ËTVer¡¢MBSÆ°²è¥¤¥º¥à¤Ë¤Æ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®
¢¨¥Ç¥£¥º¥Ëー¥×¥é¥¹¥¹¥¿ー¤Ë¤Æ¸«ÊüÂêÆÈÀêÇÛ¿®
½Ð±é¡§Èª²ê°é¡¡Âç¶¶ÏÂÌé
ÌÚÂ¼·Å¿Í¡ÊFANTASTICS)¡¡ Ìð¿áÆà»Ò¡¡»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯¡ÊM!LK¡Ë
Âçµ×ÊÝÇÈÎ±¡ÊDXTEEN¡Ë¡¡NAOYA¡ÊMAZZEL¡Ë
´ÆÆÄ¡§ÀõÌîÆØÌé¡¢µÜËÜ½¨¸÷
µÓËÜ¡§¤ª¤«¤¶¤¤µ¤È¤³¡¢¶ÍÇµ¤µ¤Á
¼çÂê²Î¡§LiKE LEGEND¡ÖYOU ARE SPECiAL¡×
OP¥Æー¥Þ¡§¡Ø¥æ¥¤¥«¡Ù¡Ö¥íー¥º¥Ò¥Ã¥×¥Æ¥£ー¡×
(C)¹¬ÅÄ¤â¤â»Ò¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥É¥é¥Þ¡Ö·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ¡¦MBS
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥É¥é¥Þ¡Ø·¯¤¬¥È¥¯¥Ù¥Ä¡ÙÈÖÁÈ¥µ¥¤¥È
https://www.mbs.jp/kimibetsu/
¡Ø¥æ¥¤¥«¡ÙOFFICIAL SITE
https://www.universal-music.co.jp/yuika/
¢£¡Ú²èÁü¡Û¥É¥é¥Þ¿·¾ìÌÌ¼Ì¿¿