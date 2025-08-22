堀田茜、肩出し衣装姿に反響「ウエストが開いてるのセクシー」「上品」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】モデルの堀田茜が21日、自身のInstagramを更新。数ヶ月間のテレビ番組出演時の衣装を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】堀田茜、肩出し＆美ウエストチラ見せ
堀田は「ここ数ヶ月の衣装さんたち」と日本テレビ系「世界の果てまでイッテQ！」や「世界仰天ニュース」、テレビ朝日系「池上彰のそうだったのかニュース！！」、TBS系「ニノなのに」など複数の番組で着用した衣装を披露。「イッテQ！」の衣装では肩を出し、ウエスト部分に穴が開いたエレガントな白いワンピースドレス姿が収められている。
この投稿に、ファンからは「どの衣装も美しい」「エレガントすぎる」「肩出しスタイル素敵」「ウエストが開いてるのセクシー」「上品」「綺麗」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
