子どもたちの夏休みも残りわずか。広島市内では科学の体験やプールでの遊びなど最後まで夏を満喫です。



東広島市にある広島中央サイエンスパークでは、研究などを行う9つの施設が子ども向けの体験イベントを開きました。科学に興味を持ってもらおうと、研究者たちはそれぞれの専門分野についてわかりやすく解説していました。



実験教室では、スライムを使ってエネルギーについて学びます。光を蓄える特殊なパウダーを混ぜると…。





■参加者「光ったー！」「光ってる！」Q.どんなところが楽しかった「全部！」「実験したりいろんなことができたから楽しかった」こちらは広島市のファミリープールです。終わりゆく夏を惜しむかのように、多くの親子連れが水遊びを楽しみました。■小学生Qどう夏を過ごした「家の中でクーラーで涼んだ」Qプールとどっちがいい「プール」一方で、夏休みの宿題は…？■中学生「ほとんど終わってない。ほぼ何もやってないです。最後まで溜めて1日で終わらせます」8月も残すところあと10日。遊びも宿題もラストスパートです。【2025年8月22日放送】