影山優佳、ノースリタイトワンピで透明美肌際立つ「破壊力すごい」「ウエストライン綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/08/22】元日向坂46の影山優佳が21日、自身のInstagramを更新。ノースリーブワンピース姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】影山優佳、美ボディライン強調ワンピ姿
影山は「浮き足立って柄に合わないことを」とコメントし、ノースリーブワンピースのコーディネートを披露。美しい肌をのぞかせ、ウエストラインが際立つタイトなワンピースで、「こだわりの画角で撮ってくれたよ」と斜め上から撮影された動画を公開している。
この投稿に、ファンからは「大人っぽくて素敵」「ワンピース似合う」「破壊力すごい」「ウエストライン綺麗」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
