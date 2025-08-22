「日経225ミニ」手口情報（22日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限11万9817枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月22日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の11万9817枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 119817( 119817)
ソシエテジェネラル証券 56784( 56784)
SBI証券 74130( 28180)
楽天証券 37423( 19151)
松井証券 18678( 18678)
バークレイズ証券 13485( 13485)
サスケハナ・ホンコン 10056( 10056)
日産証券 5118( 5118)
ゴールドマン証券 4925( 4821)
JPモルガン証券 4532( 4532)
三菱UFJeスマート 7162( 3976)
マネックス証券 3530( 3530)
ビーオブエー証券 2168( 2168)
みずほ証券 1194( 1194)
フィリップ証券 810( 810)
モルガンMUFG証券 711( 711)
インタラクティブ証券 426( 426)
大和証券 339( 339)
広田証券 131( 131)
東海東京証券 130( 130)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1004( 1004)
ソシエテジェネラル証券 550( 550)
SBI証券 108( 60)
楽天証券 66( 54)
マネックス証券 34( 34)
三菱UFJeスマート 50( 30)
フィリップ証券 29( 29)
JPモルガン証券 24( 24)
日産証券 11( 11)
バークレイズ証券 10( 10)
ドイツ証券 3( 3)
インタラクティブ証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
フィリップ証券 19( 19)
ソシエテジェネラル証券 16( 16)
ABNクリアリン証券 15( 15)
三菱UFJeスマート 11( 5)
SBI証券 4( 4)
楽天証券 23( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース