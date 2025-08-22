SPARKS GO GO八熊慎一が“やくましんいち”名義で7年ぶりにソロ新作をCD＆配信リリース！ツアーも開催
SPARKS GO GOのベースボーカル八熊慎一が、“やくましんいち”名義で7年ぶりとなるソロ作品『Love me tender』を9月17日にリリースすることを発表した。
■マスタリングは前作に引き続き、盟友ABEDON（UNICORN）が担当
前作『Hitori Album 2』（2018年リリース）と同様、今作も6曲すべて、やくまの作詞・作曲で、さらにセルフレコーディング＆セルフミックスで制作された。
マスタリングも前作に引き続き、盟友ABEDON（UNICORN）が担当。やくましんいちがひとりで下ごしらえから練り上げ調理した楽曲を、ABEDONがマスタリングでさらなるデコレーションを施し完成した、ジャケット写真のケーキさながらの美味な今作は一聴の価値ありだ。
■ひとり弾語りツアーで、このアルバム曲も披露予定
すでに発表されているひとり弾語りツアーで、このアルバム曲も披露予定。ツアーではどのようなアレンジになるのか、そしてどのようなカバー曲が披露されるのかに注目だ。
なお、このCDはROCKET-EXPRESS（通販）と、やくましんいち出演ライブ会場でのみの販売となる。
■リリース情報
2025.09.17 ON SALE
DIGITAL ALBUM『Love me tender』
＜収録曲＞
1：Love e tender
2：朝日のあたる部屋
3：ムーンライト ドライブ
4：太陽に急かされて
5：幻想
6：夏に溺れて
2025.09.17 ON SALE
ALBUM『Love me tender』
＜収録曲＞
1：Love e tender
2：朝日のあたる部屋
3：ムーンライト ドライブ
4：太陽に急かされて
5：幻想
6：夏に溺れて
■関連リンク
ツアー詳細はこちら
https://sparksgogo.jp/live/
CD購入はこちら「ROCKET-EXPRESS」
https://www.rocket-exp.com/s/R/item/detail/2521621225
SPARKS GO GO OFFICIAL SITE
https://sparksgogo.jp