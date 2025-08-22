「日経225ミニ」手口情報（22日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限17万9370枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月22日の日経225ミニ期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の17万9370枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 179370( 179290)
ソシエテジェネラル証券 93603( 93603)
SBI証券 78800( 32950)
松井証券 22593( 22593)
楽天証券 43056( 20774)
サスケハナ・ホンコン 20458( 20458)
バークレイズ証券 20424( 20344)
日産証券 10257( 10257)
JPモルガン証券 7100( 7100)
モルガンMUFG証券 5869( 5869)
三菱UFJeスマート 9075( 5823)
野村証券 5836( 5730)
マネックス証券 5416( 5416)
ビーオブエー証券 4110( 4110)
ゴールドマン証券 2807( 2799)
広田証券 2759( 2759)
BNPパリバ証券 2384( 2384)
みずほ証券 2207( 2203)
フィリップ証券 1953( 1953)
インタラクティブ証券 1294( 1294)
岡三証券 4( 0)
◯2025年10月限（特別清算日：10月10日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 1983( 1983)
ソシエテジェネラル証券 1557( 1557)
フィリップ証券 122( 122)
SBI証券 263( 89)
楽天証券 98( 62)
三菱UFJeスマート 80( 54)
日産証券 42( 42)
マネックス証券 33( 33)
バークレイズ証券 14( 14)
松井証券 14( 14)
JPモルガン証券 3( 3)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯2025年11月限（特別清算日：11月14日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 31( 31)
ソシエテジェネラル証券 21( 21)
フィリップ証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 7( 5)
マネックス証券 2( 2)
楽天証券 5( 1)
SBI証券 6( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
