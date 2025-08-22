　日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月22日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万2299枚だった。


◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
ABNクリアリン証券　　 　　　 22299(　 21674)
ソシエテジェネラル証券　　　 19415(　 17365)
バークレイズ証券　　　　　　　5514(　　5314)
JPモルガン証券　　　　　　　　6986(　　3992)
ゴールドマン証券　　　　　　　6978(　　3080)
モルガンMUFG証券　　　　　　　3452(　　2940)
みずほ証券　　　　　　　　　　5273(　　2269)
シティグループ証券　　　　　　1973(　　1653)
サスケハナ・ホンコン　　　　　1536(　　1536)
野村証券　　　　　　　　　　　1854(　　1468)
UBS証券　　　　　　　 　　　　3687(　　1187)
ビーオブエー証券　　　　　　　 989(　　 989)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 904(　　 904)
日産証券　　　　　　　　　　　 499(　　 499)
SMBC日興証券　　　　　　　　　 701(　　 378)
SBI証券　　　　　　　 　　　　 455(　　 377)
大和証券　　　　　　　　　　　 408(　　 342)
広田証券　　　　　　　　　　　 340(　　 340)
ドイツ証券　　　　　　　　　　 287(　　 287)
BNPパリバ証券　　　　 　　　　 174(　　 174)
三菱UFJeスマート　　　　　　　　 8(　　　 0)


◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
　　　　　　　　　　　　　　取引高(　立会内)
みずほ証券　　　　　　　　　　4668(　　1668)
三菱UFJ証券　　　　　 　　　　 837(　　 837)
野村証券　　　　　　　　　　　 700(　　 700)
JPモルガン証券　　　　　　　　2100(　　 100)
日産証券　　　　　　　　　　　　55(　　　55)
ABNクリアリン証券　　 　　　　　18(　　　18)
ソシエテジェネラル証券　　　　　 5(　　　 5)
東海東京証券　　　　　　　　　　 5(　　　 5)
UBS証券　　　　　　　 　　　　2000(　　　 0)
ゴールドマン証券　　　　　　　1000(　　　 0)


※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース