「TOPIX先物」手口情報（22日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限2万2299枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月22日のTOPIX先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の2万2299枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 22299( 21674)
ソシエテジェネラル証券 19415( 17365)
バークレイズ証券 5514( 5314)
JPモルガン証券 6986( 3992)
ゴールドマン証券 6978( 3080)
モルガンMUFG証券 3452( 2940)
みずほ証券 5273( 2269)
シティグループ証券 1973( 1653)
サスケハナ・ホンコン 1536( 1536)
野村証券 1854( 1468)
UBS証券 3687( 1187)
ビーオブエー証券 989( 989)
三菱UFJ証券 904( 904)
日産証券 499( 499)
SMBC日興証券 701( 378)
SBI証券 455( 377)
大和証券 408( 342)
広田証券 340( 340)
ドイツ証券 287( 287)
BNPパリバ証券 174( 174)
三菱UFJeスマート 8( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
みずほ証券 4668( 1668)
三菱UFJ証券 837( 837)
野村証券 700( 700)
JPモルガン証券 2100( 100)
日産証券 55( 55)
ABNクリアリン証券 18( 18)
ソシエテジェネラル証券 5( 5)
東海東京証券 5( 5)
UBS証券 2000( 0)
ゴールドマン証券 1000( 0)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
