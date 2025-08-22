「日経225先物」手口情報（22日日中） ABNクリアリン証券取引高トップ、9月限1万6765枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、8月22日の日経225先物期近（2025年9月限）の日中取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の1万6765枚だった。
◯2025年9月限（特別清算日：9月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 16765( 14959)
ソシエテジェネラル証券 10354( 10120)
サスケハナ・ホンコン 3228( 3228)
JPモルガン証券 2272( 1669)
バークレイズ証券 1314( 1144)
日産証券 954( 954)
モルガンMUFG証券 892( 871)
ビーオブエー証券 1002( 756)
野村証券 2510( 665)
ゴールドマン証券 1613( 659)
SBI証券 1296( 588)
ドイツ証券 561( 561)
松井証券 525( 525)
UBS証券 559( 513)
楽天証券 630( 298)
みずほ証券 344( 290)
大和証券 364( 277)
三菱UFJeスマート 338( 276)
三菱UFJ証券 245( 236)
BNPパリバ証券 429( 175)
SMBC日興証券 515( 0)
シティグループ証券 50( 0)
HSBC証券 30( 0)
◯2025年12月限（特別清算日：12月12日）
取引高( 立会内)
ソシエテジェネラル証券 1646( 608)
日産証券 516( 516)
ABNクリアリン証券 278( 128)
松井証券 71( 71)
SBI証券 79( 45)
三菱UFJeスマート 43( 41)
ゴールドマン証券 333( 33)
楽天証券 37( 31)
野村証券 329( 29)
モルガンMUFG証券 27( 27)
バークレイズ証券 22( 22)
フィリップ証券 4( 4)
マネックス証券 3( 3)
光世証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース