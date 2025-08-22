金沢21世紀美術館で開かれている「プレバト才能アリ展」。

番組でおなじみの水彩画講師・野村重存（のむら・しげあり）さんのトークショーが22日開かれ、『水彩画の魔術師』が「才能アリ」の絵の描き方を披露しました。

2016年から「プレバト！！」の水彩画査定コーナーに出演、現在は多摩美術大学で非常勤講師を務める野村さん。

人の顔を描く場合、ちょっと目を大きくするといい

取り出したのは…牛乳パックの切れ端です。

野村重存さん「牛乳パックって色々なものに使えるじゃないですか。パレットにいいんですよ。これ、汚いって言わない、『秘伝のたれ』。絵を描くときってきれいな絵の具だけで描けない。中間色と言っていろいろな色が混じりながら複雑な色になっている。これ洗っちゃうと一からこのタレを作らないといけないから大変。まさしく『秘伝のたれ』」

芸能人をモデルにした「お手本」を描くことも多い野村先生。

人を描く時のコツはというと…

野村重存さん「人の顔を描く場合、ちょっと目を大きくするといい。リアルにそのままの大きさで描くと少し怖い顔になったり怒った顔に見える」

手って不思議で言った言葉をちゃんと命令に従おうとする

トークショーでは風景画を描くときの意外なコツをレクチャーする場面も。

野村重存さん「見なくていいんです、木なんかね。あっち見てぺちょぺちょぺちょと。これが肝心ね。みなさん一生懸命見て描き写そうとする、見なきゃ描けないと。そうじゃない。触ったらどんな感じかな、あの木の輪郭触ったら手がバサバサするよねとか、バサバサチラチラ言いながら描くと、見て書き写そうとするよりもはるかに自然な木の形になる。バサバサバサバサツンツンチラチラと言って描くと、手って不思議で言った言葉をちゃんと命令に従おうとする」

参加した人「描き方を習えて楽しかった。木の描き方が勉強になった」「普段日常で周りの人の似顔絵を描いたりしているのできょう聞いたことを生かしたい」

「プレバト才能アリ展」は31日まで開かれています。