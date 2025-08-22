¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤ÎÂ©»Ò¤¬¶¯´¯ÍÆµ¿¤ÇÁÊÄÉ¡¡¹ç·×32·ï¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤ë
¡¡¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¥á¥Ã¥Æ¡¦¥Þ¥ê¥Ã¥È¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤ÎÂ©»Ò¤Ç¡¢ÈÞ¤¬¥Û¡¼¥³¥ó¹ÄÂÀ»Ò¤È¤Î·ëº§Á°¤Ë¤â¤¦¤±¤¿¥Þ¥ê¥¦¥¹¡¦¥Ü¥ë¥Õ¡¦¥Û¥¤¥Ó¡¼¡Ê27¡Ë¤¬¡¢1Ç¯¤ËÅÏ¤ëÁÜºº¤ÎËö¡¢¶¯´¯¤äDV¡¢Ë½¹Ô¤Îºá¤Ê¤É¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Î¥ë¥¦¥§¡¼²¦¼¼¥Þ¥Ã¥¿¡¦¥ë¥¤¡¼¥»²¦½÷¤¬¥·¥ã¡¼¥Þ¥ó¤ÎÃËÀ¤È¤Ä¤¤¤Ë·ëº§
¡¡People¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Û¥¤¥Ó¡¼Èï¹ð¤ÏºòÇ¯8·î4Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢Åö»þ20ºÐ¤Î½÷À¤ËÂÐ¤¹¤ëË½¹ÔÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢°ÊÍèÅö¶É¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤À¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼¤Î¸¡»¡¤Ï8·î18Æü¡¢¶¯´¯¤ò´Þ¤à32·ï¤Îºá¾õ¤ÇÈà¤òµ¯ÁÊ¤·¤¿¤½¤¦¡£¤³¤¦¤·¤¿ÈÈºá¹Ô°Ù¤Î°ìÉô¤ò¡¢»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¡£
¡¡¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤ÎÏ¢¤ì»Ò¤Ç¤¢¤ë¥Û¥¤¥Ó¡¼Èï¹ð¤Ï¡¢ÈÞ¤¬2001Ç¯¤Ë¥Û¡¼¥³¥ó²¦ÂÀ»Ò¤È·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤±²¦¼¼Æþ¤ê¤·¤¿¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼²¦°Ì·Ñ¾µ¸¢¤ä²¦»Ò¤Î¾Î¹æ¤òÍ¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸øÌ³¤Ë¤â¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Û¥¤¥Ó¡¼Èï¹ð¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤±¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤Ï¡Ö¡ÊÍÆµ¿¼Ô¤¬²¦¼¼´Ø·¸¼Ô¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¡Ë·Ù»¡¤Ï¼«¤é¤Î¿¦Ì³¤ò¿ë¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¤¬µö¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¤À¤·¡¢»ÊË¡¤â¤½¤¦¤¢¤ë¤Ù¤¤À¡£Èà¤é¤¬Àµ¤·¤¤Æ¯¤¤ò¤¹¤ë¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±»þ¤Ë¡¢²æ¡¹´Ø·¸¼Ô¤ËÂ¿Âç¤Ê¤ë±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤ó»ö¼Â¤Ç¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¥Û¥¤¥Ó¡¼Èï¹ð¤Ï¡¢·ÚÈÈºá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤¤¤¯¤Ä¤«Ç§¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶¯´¯¤äDV¤È¤¤¤Ã¤¿ºÇ¤â½Å¤¤ºá¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÈÝÇ§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÛÈ½¤ÇÁè¤¦Êý¿Ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£Íºá¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢10Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤ò²Ê¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
