【23日（土）全国天気】

ポイント

・北海道は大雨に警戒

・西日本は熱帯低気圧の影響で不安定

・東日本中心に危険な暑さ続く

・熱中症警戒アラートが27都府県に発表中

23日（土）は、低気圧や前線が北日本を通過するでしょう。この影響で、北海道は23日（土）明け方にかけて、雷を伴った激しい雨が降り、大雨となる所がありそうです。北海道は、24時間に、最大で120ミリの雨量予想となっています。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に十分な注意、警戒が必要です。

また、台風12号から変わった熱帯低気圧がゆっくりと四国付近に進むでしょう。この周辺の西日本では、暖かく湿った空気が滞留するため、非常に変わりやすい天気となりそうです。

そして、近畿から東北南部にかけて、広く35℃以上の猛暑となるでしょう。関東の内陸を中心に、体温を上回る危険な暑さの所も多くなりそうです。予想最高気温は、前橋、熊谷、甲府、福井、京都で38℃、山形、福島、さいたま、名古屋、岐阜、富山、大阪で37℃などとなっています。東京都心は35℃です。熱中症警戒アラートが東日本から西日本にかけての27都府県に発表されています。熱中症に厳重に警戒してください。

23日（土）の予想最低気温（）内は前日比と季節感

札幌 21℃（＋1 真夏）

青森 22℃（＋2 真夏）

仙台 25℃（＋1 熱帯夜）

新潟 25℃（＋1 熱帯夜）

東京都心 26℃（-1 熱帯夜）

名古屋 28℃（±0 熱帯夜）

大阪 28℃（±0 熱帯夜）

広島 28℃（＋2 熱帯夜）

高知 26℃（±0 熱帯夜）

福岡 27℃（＋1 熱帯夜）

23日（土）の予想最高気温（）内は前日比と季節感

札幌 31℃（＋4 真夏）

青森 33℃（＋4 真夏）

仙台 35℃（＋4 猛暑）

新潟 35℃（＋3 猛暑）

東京都心 35℃（±0 猛暑）

名古屋 37℃（-1 猛暑）

大阪 37℃（＋1 猛暑）

広島 34℃（-1 真夏）

高知 34℃（＋1 真夏）

福岡 35℃（＋1 猛暑）

【関東以西は猛暑と雷雨の一週間、北日本や北陸は断続的に雨】この先も関東以西は太平洋高気圧に覆われ、猛暑が続き、体温並みに上がる所も多いでしょう。東海以西を中心に、記録的な猛烈残暑が続くかもしれません。熱中症に厳重な警戒が必要です。ただ、毎日のように、激しい夕立のおそれがあります。一方、北日本は、次々と気圧の谷が通過し、変わりやすい天気で、周期的に雨が降る見込みです。