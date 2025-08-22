こんなの欲しかったァァッ！【ZARA】自分だけのカスタムができる♡「高見えバッグ」

毎日持ち歩くバッグは、自分好みにカスタムできれば愛着が湧きそう。【ZARA（ザラ）】では、追加料金でイニシャルなどを入れることができるバッグも展開中。文字色を選べることもあるので、自分だけのバッグをゲットしてみては？ 今回は、大人コーデにも取り入れやすい高見えバッグをセレクトしました。

デイリーに使いやすいシンプルトートバッグ

【ZARA】「ファブリックショッパートートバッグ」\6,290（税込）※文字入れは + \390（税込）

通勤にも休日のお出かけにも、幅広いシーンになじみやすいシンプルなトートバッグ。ハンドルや縁にレザー調素材が使われており、高級感をプラス。バッグ本体の上部に2文字入れることができ、文字色も12色から選べて自分だけのカスタムが可能。肩掛けができるショルダー紐付きで、コーデに合わせて持ち方を変えられるのが嬉しいポイント。

洗練されたフォルムが美しいハンドバッグ

【ZARA】「シティバッグ」\6,590（税込）※文字入れは + \390（税込）

開口部にハンドルとファスナー付きの蓋をのせたようなデザインが特徴的なバッグ。高見えするブラウンのレザー調素材で、きれいめにもカジュアルな着こなしにもマッチしそうです。こちらはフラップ部分に、ゴールドカラーで3文字入れることが可能。取り外し可能なショルダー紐付きです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

writer：Emika.M