■あの頃を思うと感慨深い

【お悩みNo.111】ブクロさんの元相方、カズレーザーさんがまさかの二階堂ふみさんとの結婚を発表されましたが、元相方としての気持ちを教えて欲しいです！（関係性が薄いのは十分理解してます）【PN：ぶくっち・10代・女性】

――元相方としての気持ちを教えてください。

それはびっくりしましたよ。えらいとこにいったとなと思いましたね。久しぶりのビッグなカップルやなと。

――美人女優と結婚したカズさんに対する嫉妬は。

まったくないです。振り返れば6畳もない下宿部屋の天井からサンドバッグをつるしている家で、それをどつきながらネタ合わせしていたのが懐かしい。そんな人が大女優と結婚というのが感慨深いです。

――どれぐらいの期間コンビを組んでいたのでしょうか。

学生時代の1年間くらいですかね。解散は向こうが1つ先輩で先に卒業するので自然と。ナベプロのオーディション受けに行って、そのあとはピンでやったり、あるいは演歌歌手になったのは知ってました。

――どっちが先に売れたんですか？

テレビに出だしたのは僕らの方が先でした。でも、メイプル超合金としてM-1決勝に出場して、人気がドーンと出たときは、やっぱりなと思いました。

――昔と変わってなかった？

僕らが組んでた時は正統派なネタばかりでしたから、あのころとは全然違うことをやってるように見えたけど、でも「あの人が好きそうなボケをやってるな」と思いながら見ていました。

でもこの感じで売れたとしても、際物扱いされるんちゃうかなと心配でもあった。そしたら、あんな賢い感じでテレビに引っ張りだこに。

ただ、僕からしたら、学生時代から真面目でしたから不思議ではなかったです。大学の授業はいつも一番前で受けて、講義が終わったら毎回先生に質問している金髪赤服は学校では有名でしたから。僕からしたら、懐かしいなと思いましたね。

――そんなカズさんが大女優と結婚した。

今後どんだけ素敵な相手に言い寄られたとしても、二階堂ふみに勝てないでしょう。えらいことですよ。

――元相方として一言お願いします。

奥さんを紹介して欲しいですね。「お世話になってます、僕なんかどうですか？」ってね。もちろん相手にされないでしょうけど。

■そんな上司はいずれクビになる

【お悩みNo.112】会社の上司に、昨日と言っていたことを変えてくる人がいます。手のひら返しだったり、梯子をはずされたり。通った企画を通ってないといったり。どう対応していいのかわかりません。世渡り上手なブクロさんにコツを教えてほしいです。【PN：もう壊れてる・20代・女性・会社員】

＊ ＊ ＊

――言うことがコロコロ変わる人にはどう接したらいいのでしょう。

まあね、僕もちょっとだけ上司の気持ちがわかるような気がするんです。この連載もそうですけど、その場の思いつきでしゃべっているから、一貫性なんてまるでない。その瞬間に思ったことを言ってるだけだから。ただ、それが責任ある立場だと面倒なことになるのは想像できます。

――周りは困惑しますよね。

その上、この人の責任にされたらたまったもんではないからね。例えば上司になにか言われた瞬間に「わかりました！ 〇〇すればいいんですね！」と周囲に聞こえるように言って、証拠を残したりするのもいいかも。

――味方を作るってことですね。

そうですね。同僚に「上司にこうやれと言われたんでやります」って伝えておくとか。あるいはまったく聞かずに自分で判断してもいいかもしれません。

――聞き流せと。

養成所に通ってた頃、ネタ見せをすると、ある講師が「ああしろ」「こうしろ」と言うんです。でも、前回とまるっきり同じことをやったのに、前回はけなされたけど、今週は褒められたりする。なんやねん。

その日の夜に楽しい予定があるかないかで、講師の機嫌が違いますから、その日の気分で判断されたらたまったもんじゃない。そんなことがあって、基本的に人の意見は参考にしないと決めました。

この講師は正解がわかってないんです。正解がわかればみんな売れるはずでしょう。その前に自分が売れてるはずやから。ということは、あなたの上司も正解がわかってないんです。

――アドバイスを聞かなかったことが功を奏した。その講師は今何をやっているんでしょう。

とっくにクビになりましたね。だからこの上司の話も聞かないでもいいのかもね。いつか問題を起こしてクビになっていなくなるでしょうから。

