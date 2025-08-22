韓国発の９人組ボーイズグループ・ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥ（ゼロベースワン）のソン・ハンビン（２４）の妹が、スポーツクライミングの韓国代表・ソン・ハンアルム選手（２０）であることが明らかになり、話題を集めていると２２日、現地メディアのインサイトなどが報じた。ハンアルム選手は、韓国スポーツクライミング競技で新進気鋭の有望株だという。

ハンビンは２１日、ソウル オリンピック パークテルで行われた「２０２５ ＩＦＳＣ ソウルスポーツクライミング＆パラクライミング世界選手権大会メディアデー」の会場を訪れ、ハンアルム選手へ特別な応援メッセージを送ったと伝えた。

ハンビンは「僕の実妹であり、スポーツクライミング・スピードの国家代表であるソン・ハンアルム選手を応援しに来た」「少し前、中国・成都（チョンドゥ）で行われたワールドゲームで銅メダルを獲得した妹に、改めて心から祝福の言葉を伝えるとともに、韓国で初めて開催される世界選手権大会（９月２０日から２８日）に、たくさんの関心と応援をお願いしたい」とコメントし、会場をあたたかな空気に包んだと伝えた。