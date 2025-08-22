世界最大のミスコンテスト「ミス・ワールド・ジャパン2025」のファイナリスト発表会見が22日、東京・歌舞伎座タワーで開催され、ファイナリスト34人（2人欠席）が出席した。

宮崎県出身の高校生、徳永心葉さん（17）は「高校3年生で大きな挑戦をしたいと思い応募した。たくさんの経験をして、新たな学びにわくわくしながら精進してまいります」と笑顔で語った。

腕相撲が特技といい、「中学生のころにミュージカルをしていて、そこにいた“腕相撲女王”を中学生ながら撃破した。以来、私は腕相撲クイーンです」とにっこり。「挑戦お待ちしております」と対戦相手を募集した。

「ミス・ワールド」は1951年にイギリス・ロンドンで第1回大会が行われ、世界3大ミスコンテストの中でも最も歴史が長く、参加国数も131カ国と最大規模を誇る大会。「目的のある美」をスローガンに掲げ、美に集まる力を社会貢献に生かすことを使命としている。水着審査を世界に先駆けて廃止し、多様な個性を尊重し、社会にポジティブな影響力を持つ人材を輩出するグローバルプラットフォームとなっている。