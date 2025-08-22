防犯上の理由で伊東市長と市民の対話会中止に 市長の辞職求める署名はすでに5000筆（静岡）
市長の学歴詐称疑惑で混乱が続く伊東市。予定していた市長タウンミーティングが中止に。また市民による市長の辞職を求める運動には広がりも…
きょう22日、午前10時。
（記者）「市長、おはようございます」
（田久保市長）「おはようございます」
（記者）「市長と語る会が中止になったが、今後、市民と語る機会を設けるつもりは？」
（田久保市長）「・・・」
市長の学歴詐称疑惑で混乱が続く伊東市。市は8月25日から開催予定だった市長と市民が直接話しあうタウンミーティングについて、防犯上の理由から全て中止することを決めました。担当課によりますと、8月8日以降、市長への脅迫電話などはなくなったそうですが、市長と市民の安全面を配慮して中止を決めたという事です。
（元市議 濱田修一郎さん）
「上に立つ人が誠意がなさすぎると、誠実な心をもって市政に取り組んでくれれば文句はない。100％そういう声だった。自ら潔く判断して一刻も早く身を正してもらいたい。」
署名活動はリコール制度の対象とはなりませんが、集まった署名は8月27日に市長に直接届けるという事です。