市長の学歴詐称疑惑で混乱が続く伊東市。予定していた市長タウンミーティングが中止に。また市民による市長の辞職を求める運動には広がりも…



きょう22日、午前10時。



（記者）「市長、おはようございます」

（田久保市長）「おはようございます」

（記者）「市長と語る会が中止になったが、今後、市民と語る機会を設けるつもりは？」

（田久保市長）「・・・」



市長の学歴詐称疑惑で混乱が続く伊東市。市は8月25日から開催予定だった市長と市民が直接話しあうタウンミーティングについて、防犯上の理由から全て中止することを決めました。担当課によりますと、8月8日以降、市長への脅迫電話などはなくなったそうですが、市長と市民の安全面を配慮して中止を決めたという事です。





また、田久保市長の辞職を求める署名活動をしていた市民団体にも動きが… 活動が市内全域に広がりを見せ「まだ続けてほしい」との声が多く寄せられたため、本来、22日が活動最終日だったところ、急遽、活動期間を26日まで延長しました。すでに目標の1000筆を超えるおよそ5000筆が集まったという事です。（元市議 濱田修一郎さん）「上に立つ人が誠意がなさすぎると、誠実な心をもって市政に取り組んでくれれば文句はない。100％そういう声だった。自ら潔く判断して一刻も早く身を正してもらいたい。」署名活動はリコール制度の対象とはなりませんが、集まった署名は8月27日に市長に直接届けるという事です。