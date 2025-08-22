元日本、OPBF東洋太平洋スーパーバンタム級王者で、世界王座挑戦経験もある和気慎吾氏（37）が、自身のYouTube「和氣慎吾のリーゼントチャンネル」に出演。WBC世界バンタム級の王座決定戦で1位・那須川天心（27＝帝拳）の相手に元WBC、WBA世界バンタム級王者・井上拓真（29＝大橋）が決定的と断言した。

8月のWBC世界バンタム級のランキングで7位だった拓真が、2位に急浮上した。

和気氏は「こうれはもう天心・拓真戦が決まったということ」と説明した。

2位だったファン・フランシスコ・エストラーダ（35＝メキシコ）、3位のアレハンドロ・ジャイル・ゴンザレス（25＝メキシコ）らがランキングを落とし、拓真がジャンプアップ。

フレアボクシングジムの赤井祥彦会長が、この意味を「王座決定戦への出場は通常ランキング上位者から打診され、断ると順位が落ち、出場を受けた選手が上がるシステムになっている」と解説した。

このランキングの変動で「天心―拓真」戦は年内にも実現するだろうと推察できる。

拓真は元王者。和気氏は「天心はあえて危険な相手を選んだ」とビッグマッチの実現に興奮を隠し切れない様子だった。