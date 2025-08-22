¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¡×»³²¼ÃÒµ×¤Î¡È¤¦¤Ã¤«¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤Ë¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼¤³¤Ü¤·¤Æ¤â¥¤¥±¥á¥ó¡×¡ÖÇú¥¤¥±²á¤®¤Æ5ÅÙ¸«¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤Î»³²¼ÃÒµ×¡Ê40¡Ë¤¬22Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥«¥Õ¥§¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡»³²¼¤Ï¡ÖGangnam, Seoul, S Korea¡×¤È¡¢´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë¤Ë¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¥¸¥ª¥¿¥°¤È¤È¤â¤ËÅê¹Æ¡£¥«¥Õ¥§¤Ç¥É¥ê¥ó¥¯¤ò°û¤à»Ñ¤ä¡¢¤³¤Á¤é¤Ë¼êÅÏ¤¹ÍÍ»Ò¤òÆ°²è¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤ëµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¥¥å¡¼¥È¡×¡Ö¥¥ì¡¼¤Ê²£´é¤Ë¥¦¥Ã¥È¥ê¡×¡Ö²£´é¤âÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¡×¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤ä¤¤¤äÇú¥¤¥±²á¤®¤Æ5ÅÙ¸«¤·¤¿¤ïÌÜ³Ð¤á¤¿¤ï¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¡£
¡¡¤·¤«¤·T¥·¥ã¥Ä¤ËÃã¿§¤ÎÀ÷¤ß¤¬¤Ä¤¤¤¿¼Ì¿¿¤â·ÇºÜ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¿Í¤Ï¶À¤Ë±Ç¤Ã¤Æ¤â¡¢¥³¡¼¥Ò¡¼¤³¤Ü¤·¤Æ¤â¥¤¥±¥á¥ó¡¡¥º¥ë¤¤¡×¡Ö»³P¤â ¤³¤Ü¤¹»ö¤¢¤ë¤ó¤ä¤Í¡×¡Ö¤Ê¤ó¤«¤«¤ï¤¤¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£