プロ野球のファームは22日、イースタン、ウエスタン両リーグでナイターを含めて計5試合が行われた。

楽天はオイシックス戦（森林どりスタジアム泉）で17安打を放って14―1で大勝。小森が6安打2打点、田中和と入江が2安打3打点をマークした。先発・坂井は3回3安打無失点で、2番手・松井が2回3安打1失点で2勝目（2敗）。オイシックス先発・高田は4回1/3を8安打4失点で4敗目（1勝）。漆原、大川が2安打を放った。

ロッテはDeNA戦（ロッテ浦和）に6―3で逆転勝ち。先発・石川歩は5回2/3を7安打3失点で、2番手・広畑が1回1/3を1安打2奪三振無失点で5勝目（2敗1セーブ）を挙げた。角中と育成選手の高野光が2安打2打点。DeNA先発のドラフト4位・若松（四国・高知）は3回7安打3奪三振2失点。石上が3回の1号ソロなど2安打、関根が6回に2号ランニング2ランを放った。度会と育成選手の高見沢も2安打。

西武はヤクルト戦（カーミニークフィールド）に9―6で逆転勝ち。先発の育成選手・佐藤爽が6回8安打2失点で4勝目を挙げた。セデーニョが3回の8号3ランなど2安打4打点、蛭間が3安打、牧野が3安打2打点。ヤクルト先発の育成選手・鈴木康は3回12安打9失点で4敗目（2勝）。浜田が2回に3号ソロ、8回に4号満塁本塁打を放ち5打点。武岡と育成選手の沢野が2安打をマーク。