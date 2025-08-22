神戸市中央区のマンションで住人の女性（24）が刺殺された事件で、現場北側の駐車場で血が付いた刃物が見つかったことが22日、捜査関係者への取材でわかった。

事件現場となったマンション〈2025年8月22日午後 神戸市中央区〉※画像の一部を加工しています

兵庫県警・ 葺合署捜査本部は逃走中の男が捨てた凶器の可能性があるとみて捜査を進める。捜査本部は男の逃走経路の情報を集め、容疑者の割り出しを急ぐ。





マンションエントランスには花が手向けられている

捜査関係者によると男がマンションに入る姿が防犯カメラに写っていたのは20日午後7時20分。1階入り口のオートロックを解除した片山さんの後をつけ、ドアが閉まりきる前に通過していた。帽子もかぶらず、顔が確認できる状態だった。6階に住む片山さんと2人きりでエレベーターに乗り込んだ後、羽交い締めにしている様子を、1階にいた住人がモニター画面で目撃。午後7時22分に110番した。

ただ、 防犯カメラには男が刃物を持っている様子は把握できず、犯行直前まで何らかの手段で隠し持っていた可能性があるという。

司法解剖の結果、片山さんは胸の辺りを複数回刺されたとみられ、肺に達するほどの刺し傷があったという。 死因は失血死だった。

