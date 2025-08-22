ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¡¢¡ØÅí¸»°Åµ´¡Ù¤È¥³¥é¥Ü´ë²è¼Â»Ü¡¡¹Ä¹¡ºê¿×Ìò¡¦À¾»³¹¨ÂÀÏ¯¤¬Íè¾ì
¡¡ÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤Ï22Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç9·î2Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëËÌ³¤Æ»ÆüËÜ¥Ï¥à¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¥º¡Ê¸å6¡§00»î¹ç³«»Ï¡Ë¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØÅí¸»°Åµ´¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó´ë²è¤¬·èÄê¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¡ß¡ØÅí¸»°Åµ´¡Ù¥³¥é¥Ü´ë²è¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë
¡¡¡ØÅí¸»°Åµ´¡Ù¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ê¤éÃ¯¤â¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀÎÏÃ¡ÖÅíÂÀÏº¡×¤òÂêºà¤Ë¡¢µ´¤Î·ì¤ò°ú¤¯¼Ô¤¿¤Á¤ÈÅíÂÀÏº¤Î·ì¤ò°ú¤¯¼Ô¤¿¤Á¤ÎÁè¤¤¤òÉÁ¤¯¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¡Ê½©ÅÄ½ñÅ¹¡Ë¤Ç¿Íµ¤Ï¢ºÜÃæ¤ÎÌ¡²èºîÉÊ¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹Îß·×Éô¿ô¤Ï400ËüÉôÆÍÇË¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¤ÏÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖFRIDAY ANIME NIGHT¡×ÏÈ¤ÇËè½µ¶âÍË¸á¸å11»þ¡ÊÊüÁ÷»þ´Ö¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê¡Ë¤«¤éÊüÁ÷Ãæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÅöÆü¤Ï¡¢ºîÃæ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¹Ä¹¡ºê¿×Ìò¤òÌ³¤á¤ëÀ¼Í¥¤ÎÀ¾»³¹¨ÂÀÏ¯¤¬Íè¾ì¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òµÇ°¤·¤¿ÉÁ¤µ¯¤³¤·¥³¥é¥Ü¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¥°¥Ã¥º¤âÅ¸³«Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
