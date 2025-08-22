タレントの小池美由さんが自身のインスタグラムを更新。自動車の運転をしている様子を投稿しました。

【写真を見る】【 小池美由 】 高級メルセデスAMGの運転動画を公開「最近、運転する まだまだ練習中 すごい緊張してる」 助手席には夫の宮城大樹も





投稿された動画では、小池さんがメルセデス・ベンツの高級車を運転する姿が映っています。黒のシャツを着用した小池さんがステアリングを握り、街中を走行している様子が確認できます。助手席には白いシャツを着てサングラスをかけた夫で俳優の宮城大樹さんが同乗しています。









小池さんは投稿で「最近、運転する まだまだ練習中」と綴り、運転に挑戦していることを明かしました。また「あとすごい緊張してる」と運転への緊張感も率直に表現しています。









動画では日本の街並みや、ガソリンスタンドの看板なども映り込んでおり、メルセデスベンツのAMGロゴが入ったステアリングを握る小池さんの姿からは、高級車での運転に取り組んでいる様子が伝わってきます。







小池さんは投稿の最後に「安全運転！！！！！！！！」と強調し、安全運転への意識の高さも示していました。







この投稿に、「ハンドルの持ち方10時10分」「ベンツかっくいい」「旦那様のよしよし顔も微笑ましい」「自動車学校では、教えてくれない事も経験しながら、慣れていかないと」「小池さん めっちゃ運転姿勢いいですね」などの声が寄せられています。







小池さんは、2023年3月28日に俳優の宮城大樹さんと、結婚したことを所属事務所を通じて公表しています。



【担当：芸能情報ステーション】