タレント若槻千夏（41）が21日放送のフジテレビ系「トークィーンズ」（木曜午後11時）に出演。ネプチューン堀内健（55）の悩みに共感した。

堀内は17歳下の妻と結婚し、高校生と小学生の2人の娘を持つパパとして暮らしている。「上のお姉ちゃんと何話していいかわからなくなっちゃってるのかもしれない。下の子はちょっかいだしたり、からかったりしてこうなんとか会話にいけるんだけど、高校生なんて大人でしょ。そうなった途端にわからなくなっちゃった。気を使ってますよ」と明かした。

若槻は「すごい嫌でした。ごめんなさい。私は特にパパ嫌でした」と明かした。「なんか勉強してるかどうかを隙間からのぞかれるのとかも気配でわかるっていうか。コソコソ見てくるっていうのも嫌だし」と語った。

堀内は「隙間からのぞくお父さんの気持ちすごいわかる」と共感。「油断しているところを見てみたいっていうか。見てる意識してるところしか見てないじゃん。普段の知らない娘を見てみたい」と語った。

若槻は「今は全然大好きだけど、なんかその時期に本当に嫌な時期ってあるんですよね。仲良くしておけばよかったっていう後悔もある」と思春期の自身を振り返った。