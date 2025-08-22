妻が何に怒っているのかわからない。会社から家に帰るのが億劫に
妻が3日も口をきいてくれない。ケンカした覚えはないのになぜ!?／妻が口をきいてくれません（1）
妻、娘、息子の4人家族として、ごく平和に暮らしていると思っていた夫。しかし、ある日を境に妻は一切口をきかなくなってしまいます。ケンカをした覚えのない夫は「なんで口をきいてくれなくなったんだろう？ 」と困惑するばかり。とりあえず謝ってみても妻の態度はかわらず、3日、2週間、3カ月と時は過ぎていくばかり…。一方、家事や育児をめぐり長年にわたって不満を募らせていた妻。期待と失望の繰り返しに疲れ、「無視」という最終手段を取るほど追い詰められていたのでした――。
※本記事は野原広子著の書籍『妻が口をきいてくれません』から一部抜粋・編集しました。
妻が口をきいてくれなくなって3日目に仕方なく謝ってみたものの、妻の態度はまったく変わらず…。ついに夫婦の会話がない生活は3カ月目に突入していました。
妻と口をきかなくなって3カ月が経ち、さすがの夫もこたえているようです。身近な人と口をきかない時間が長くなればなるほど、解決の糸口は見えづらくなるもの。もし喧嘩をしてしまったら、早めに問題を解決すること、そして自分に落ち度があったら早めに謝ることが大事だと感じます。
著＝野原広子／『妻が口をきいてくれません』