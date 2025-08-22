モデルでタレントの土屋アンナ（41）が21日テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」（金曜午前1時15分）に出演。過去に出会った男性で「いい人」を思い起こした。

MC南海キャンディーズ山里亮太から「アンナさん、変な男に引っかかってない？」と聞かれて「もちろん、引っかかりまくった」と話し「自分から好きになることがないんで、『好き』って言われて、で、友だちから『好き』って言われることが多くて、押しが強くて『まあ、いいか、いいよ、付き合うよ』っていうので、全部変な男」と共演者を笑わせた。

ただ、”変な男性”との出会いしかなかったことについて「そこで学んで、マイペースで、自分をしっかり持っている男じゃないとダメなんだということを知った」とかみしめながら話した。

アシスタント役の歌手、モデルの鈴木愛理から「そういう人ってどこに行ったらいるんですか？」と聞かれて、「私はゴミ収集の仕事をしてる人とか」と話した。山里から「どういう知り合い方するんですか？」とさらに問われて土屋は「音楽で知り合って、普段はゴミ収集の仕事をしてて、自分のマイペースでできるから、って言う人はいい人がいた」と振り返った。

山里が「何をやっている、どこで働いているじゃなくて、努力が見えるのが多分いい男なんじゃないか」とまとめた。