W不倫騒動のヒュー・ジャックマンとサットン・フォスター、関係公表から7か月経つも順調交際
今年1月に米カリフォルニア州サンタモニカにて、堂々手つなぎデートをパパラッチに撮られ、関係を公表する形となったヒュー・ジャックマンとサットン・フォスター。それから7か月が経過するも、「関係は順調」、「良き基盤」を築いているそうだ。
Peopleによると、ヒューとサットンは、先月、マサチューセッツ州レノックスのキャニオンランチで手をつないでいるところを目撃されたそう。サットンは、近くにあるタングルウッド音楽センターにて、ケリー・オハラとともに“One Night Only”を披露しており、ヒューは彼女をサポートすることに、ワクワクしていたそうだ。
2021年から2023年1月まで公演が続いた『ザ・ミュージックマン』で共演した2人。ヒューは2023年9月にデボラ＝リー・ファーネスとの離婚を発表し、サットンも2024年10月に、映画『オーシャンズ11』の脚本家として知られる夫テッド・グリフィンとの離婚を申請した。W不倫疑惑が取り沙汰されたが、今年1月、カリフォルニア州サンタモニカにて堂々と手を繋いで歩く様子をキャッチされ、それまにてそれまで極秘にしてきた関係をオープンに。5月には、ニューヨーク市で手をつないで歩いているところが目撃され、その数日後には、ニューヨーク・チェルシー地区にあるヒューの高級マンションに、サットンのものと思われる荷物を運びこむ様子が写真に撮られ、同棲開始が囁かれていた。
