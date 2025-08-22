◇プロ野球セ・リーグ 巨人ーDeNA（22日、東京ドーム）

2位巨人と3位DeNAのゲーム差は1.5。この3連戦で順位がひっくり返る可能性も大きく、巨人としては負けるわけにはいかない戦いが続きます。

その巨人は先発に横川凱投手を選択。先発、ロングリリーフ要員として経験を重ね、今回、先発の枚数が足りなくなったところで、チャンスを得ました。前回、先発したときには指のまめが潰れてしまい、降板となっただけに、この日はリベンジしたいところです。しかし、DeNAは8月のチーム打率が.297、ホームラン数22本、得点81とすべてリーグ1位とあたっていて要注意です。

そのDeNAの先発はジャクソン投手。東京ドームでは今季3試合に投げ、防御率は0.90と素晴らしい数字を残しているだけに、日本プロ野球2年目にして初の2桁勝利なるかが注目です。

解説は緒方耕一さん。「ジャイアンツはDeNAを得意としていますが、気は抜けない」と一言。牧秀悟選手を欠いても勢いのある打線をいかに抑えられるか、横川投手の投げっぷりに注目したいと話しました。

プレーボールは午後6時です。