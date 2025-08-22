¼Â»Ð¡õÅìÂçÀ¸¤Î±ù¤È¤Î²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¾®»³·Ä°ìÏº((¾®»³¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥àkeiichiro.koyama¤è¤ê))

¡¡NEWS¤Î¾®»³·Ä°ìÏº¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£20Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¡¡¡Ö»Ð¡¦¤ß¤­¥Þ¥Þ¤ÈÀ¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤·¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡ªÈè¤ì¤¿¡¼¡£¾Ð¡¡¿ÍÀ¸²¿¤¬µ¯¤­¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤ÍËÜÅö¤Ë¡¡¥Ï¥ë¥È¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼Â»Ð¤ÇÎÁÍý¸¦µæ²È¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ß¤­¥Þ¥Þ¤³¤ÈÆ£¸¶Èþ¼ù¡¢±ù¤ÎÆ£¸¶ÍÚ¿Í¤µ¤ó¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£

¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤­¥Þ¥Þ¤ÎÄ¹ÃË¥¤¥±¥á¥ó¤¹¤®¤ë¤À¤íww¡×¡Ö¿ä¤»¤ë¡×¡ÖÅìÂçÀ¸¤Ê¤ó¤À¤Ã¤Æ¡©¡ª¡×¡ÖÀè¤º¤Ï¤½¤Î¸­¤µ¤ò³è¤«¤·¤Æ¥¯¥¤¥ºÈÖÁÈ¤«¤é¡¢¤È¤«Ç¡²¿¡©¡×¡Ö¤ß¤­¥Þ¥Þ¤ÎÄ¹ÃË¡Ø¤Þ¤º¤ÏÊì¤¬¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤µ¤¹¤¬ÅìÂçÀ¸¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤ë¡×¡ÖÆ¬¤¤¤¤¤È¥â¥Æ¤ë¤è¤Ã¤Æ°é¤Æ¤¿¤é¤·¤¤¤ß¤­¥Þ¥ÞÎ®ÀÐ¡×¡Ö¾®»³¤µ¤ó¤È¤Ï¤ë¤¯¤ó¤½¤Ã¤¯¤ê¡×¤Ê¤É¡¢ÂçÈ¿¶Á¡£

¡¡¤Þ¤¿»ÐÄï½Ð±é¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¡Ö¥Ï¥é¥Ï¥é¤·¤Æ¤ë·Ä¤Á¤ã¤ó²Ä°¦¤«¤Ã¤¿ ~¡×¡Ö¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¤¹¤ëÄï¾Ð¡×¡Ö¾®»³°ì²È¤¬ÌÌÇò¤¹¤®¤Æ¸ÆµÛº¤Æñ¡×¡Ö¤ß¤­¥Þ¥Þ¤ÎË½Áö¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¾Ð¤Ã¤¿¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£

¡¡ÍÚ¿Í¤µ¤ó¤Ï¤ß¤­¥Þ¥Þ¤ÎÄ¹ÃË¡£2023Ç¯¤ËÅìµþÂç³Ø¤Ë¿Ê³Ø¤·¤¿¡£