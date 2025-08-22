７月行われた書道パフォーマンス甲子園の上位校などが出場した大会が大阪・関西万博の会場で行われ、松本市の松本蟻ケ崎高校書道部が優勝を果たしました。



松本蟻ケ崎高校書道部 和田清花部長

「私たちにしかできない言葉で私たちだからこそ書ける文字で今を生きる高校生の思いを真っすぐに届けます」



力強く、選手宣誓をした松本蟻ケ崎高校書道部の和田清花部長。



21日、大阪・関西万博の会場で開催された「書道パフォーマンス甲子園in EXPO」は７月、愛媛県で開催された「書道パフォーマンス甲子園」の上位5校と開催地代表枠の1校のあわせて6校が出場しました。





「書道パフォーマンス甲子園 」では悔しい準優勝だった蟻高書道部。作品を作り直して万博会場での21日、大会に臨みました。蟻高書道部は18歳の自分たちが世界情勢や社会の現状を自分ごととして捉え書は国境を越え世界が愛で溢れるようにと願いを筆に託しました。大きな紙の中央には篆書で堂々と書き上げた「愛燦燦」の文字。「優勝は・・・」見事、日本一となった松本蟻ケ崎高校書道部。準優勝は７月の大会で優勝した茨城県の水戸葵陵高校でした。蟻高書道部は来週30日に保護者や応援してくれた人への感謝のパフォーマンスを披露する予定です。