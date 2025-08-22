大相撲の夏巡業は22日、福島市で行われ、同市出身の関脇・若隆景（30＝荒汐部屋）が凱旋した。

地元で絶大的な人気を誇る「大波3兄弟」の末っ子。3年前の春場所で初優勝を果たしたが、膝の大ケガで幕下まで番付が降下。そこから不屈の精神で這い上がり、今年の夏場所で12勝、名古屋場所も10勝を挙げ2場所通算22勝を挙げた。福島県勢としては1881年（明治14年）春場所の若嶌（会津若松市出身）以来144年ぶりの大関誕生の期待がかかる。大関獲りがかかる秋場所（9月14日初日、両国国技館）に向け「下からの攻めを、どんどん出していきたい」と意欲を見せた。

この日は相撲を取る稽古は行わなかったものの、稽古後の子供との稽古では5歳の長男に胸を出し、土俵入りも一緒にするなどリラックスムード。取組では「番外取組」として兄の幕内・若元春戦が組まれた。館内大盛り上がりの一番は若隆景が右おっつけから左を差すと相手に上手を許さず力強く寄り切った。

地元の期待の声は高まるばかで、この日も福島市の木幡浩市長かあいさつで「若隆景関の大関昇進をみんなで応援しましょう」と呼びかけると、大きな歓声が上がった。若隆景も「地元に応援してもらえるのは一番力になる。声援に応えられるようしっかり体を作って場所に向けて精進していきたい」ときっぱり。師匠で、福島市巡業担当の荒汐親方（元幕内・蒼国来）も「バスの長時間輸送は体にも応えるが、しっかりケアはしている。場所前の出稽古も本人としっかり話し合って決めていきたい」と話した。