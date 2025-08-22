¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¿¿¤ÎÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡¡¹â¹»ÃË»Ò¤Ï¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇÆ»¾å¤¬£Ö¡¡Æ±½÷»Ò¤ÏµÈùõ¤¬Â×´§¡Ê¤¿¤¤¤«¤ó¡Ë
¢¡ÊóÃÎ¿·Ê¹¼Ò¸å±ç £²£°£²£µÇ¯ÅÙÆüËÜ¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥ÕÁª¼ê¸¢¶¥µ»£ð£ò£å£ó£å£î£ô£å£ä¡¡£â£ù¡¡£Ó£ë£ù ¡¡¡¡¢§ºÇ½ªÆü £²£²Æü¡¢ºë¶Ì¡¦²â¥ö´Ø£Ã£Ã¡Ê£±£µ¡Á£±£·ºÐ¤ÎÉô¡Ë¡¢ºë¶Ì¡¦Åìµþ£Ç£Ã¡Ê£±£²¡Á£±£´ºÐ¤ÎÉô¡Ë
¡¡º£Ç¯¤«¤éÆüËÜ¥´¥ë¥Õ¶¨²ñ¤ÈÆüËÜ¹âÅù³Ø¹»¡¦Ãæ³Ø¹»¥´¥ë¥ÕÏ¢ÌÁ¤È¤Î¶¦ºÅ»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿¥¸¥å¥Ë¥¢¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼ÆüËÜ°ì·èÄêÀï¤¬£²£°Æü¤«¤é£³Æü´Ö¡¢ºë¶Ì¡¦²â¥ö´Ø£Ã£Ã¤ÈÅìµþ£Ç£Ã¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½ë¤µÂÐºö¤ÇÍ½Áª¡Ê£²£°Æü¡¢£²£±Æü¡Ë¤¬³ÆÆü£¹¥Û¡¼¥ë¤ËÃ»½Ì¡£ºÇ½ªÆü¤Ï£±£¸¥Û¡¼¥ë¤ò¥é¥¦¥ó¥É¤·¤¿¤¬¡¢¹ç·×£³£¶¥Û¡¼¥ë¤ÎÃ»´ü·èÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò£±£µ¡Á£±£·ºÐ¤ÎÉô¡ÊÅì¥³¡¼¥¹£·£´£´£³¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£±¡Ë¤Ï¡¢³°´ä¸ÍÚð»Î¡Ê¤Û¤«¤¤¤ï¤É¡¦¤»¤¤¤¸¡¢Âå¡¹ÌÚ¹â£³Ç¯¡Ë¤È¼ó°Ì¤È¡¢Æ»¾å¿óÎ°¡Ê¤ß¤Á¤¦¤¨¡¦¤¿¤±¤ë¡¢ÂìÀîÆó¹â£±Ç¯¡Ë¤¬£¹¥¢¥ó¥À¡¼£±£³£³¤ÇÊÂ¤ó¤À¤¬¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ£±¥Û¡¼¥ëÌÜ¤ÇÆ»¾å¤¬¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ò·è¤áÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¹â¹»À¸ÆüËÜ°ì¤ÎºÂ¤Ëµ±¤¤¤¿¹â¹»£±Ç¯À¸¤Ï¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¡¢ºÇ¹â¤Î¥´¥ë¥Õ¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡£ºÇ¹â¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Æ±½÷»Ò¡ÊÀ¾¥³¡¼¥¹£¶£¶£²£°¥ä¡¼¥É¡¢¥Ñ¡¼£·£³¡Ë¤Ï¡¢£²ÆüÌÜ¤Ë¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤¿µÈ粼¥Þ¡¼¥Ê¡Ê²Æì¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¹â£³Ç¯¡Ë¤¬£±£²¥¢¥ó¥À¡¼£±£³£´¤Ç£Ö¡£¡ÖºÇ½ª¥Û¡¼¥ë¤Þ¤Ç¥È¥Ã¥×¤À¤È¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤Þ¤Ç¹¶¤á¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¥×¥ì¡¼¤·¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¾¡°ø¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÃË»Ò£±£²¡Á£±£´ºÐ¤ÎÉô¤Ï£±£°¥¢¥ó¥À¡¼£±£³£´¤Î¹â±º°Ý¿á¡ÊÂµ¥ö±º»ÔÎ©¾¼ÏÂÃæ£³Ç¯¡Ë¤¬¡¢Æ±½÷»Ò¤Ï´ä±ÊÍü²Ö¡ÊÄÍ¸ýÃæ£²Ç¯¡Ë¤¬£·¥¢¥ó¥À¡¼£±£³£·¤ÇÄºÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£
¡ãÃË»Ò£±£µ¡Á£±£·ºÐ¤ÎÉô¡ä¡Ò£±¡ÓÆ»¾å¿óÎ°£±£³£³¡Ò£²¡Ó³°´ä¸ÍÚð»Î£±£³£³¡Ò£³¡ÓÄ¹粼ßê¿´¡¢ÀÐ¸ý´²¼ù£±£³£µ
¡ã½÷»Ò£±£µ¡Á£±£·ºÐ¤ÎÉô¡ä¡Ò£±¡ÓµÈ粼¥Þ¡¼¥Ê£±£³£´¡Ò£²¡Óº´Æ£ÎÃ²»¡¢¹õ粼Èþ±©¡¢¸åÆ£¤¢¤¤¡¢¾®ÅÄÍ´Í¼£±£³£¶
¡ãÃË»Ò£±£²¡Á£±£´ºÐ¤ÎÉô¡ä¡Ò£±¡Ó¹â±º°Ý¿á£±£³£´¡Ò£²¡ÓÄ¥½Ôçò£±£³£¶¡Ò£³¡Ó×¢¶¶Íþ¿Í£±£³£·
¡ã½÷»Ò£±£²¡Á£±£´ºÐ¤ÎÉô¡ä¡Ò£±¡Ó´ä±ÊÍü²Ö£±£³£·¡Ò£²¡ÓËÜÂ¼¹È²»£±£³£¸¡Ò£³¡ÓÃÝÅÄÈÞºÚ£±£³£¹
¡ã³¨²ò¤¡ä
£±£µ¡Á£±£·ºÐ¤ÎÉô¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿Æ»¾å¿óÎ°¡Ê±¦¡Ë¤ÈµÈ粼¥Þ¡¼¥Ê