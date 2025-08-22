秋田のコメの魅力を全国にPRする、ミスあきたこまちの新たなメンバーが発表されました。



新たなミスあきたこまちは3人です。県内で開かれるイベントでの活動を中心に生産者と消費者の架け橋として活躍します。



38代目のミスあきたこまちに選ばれたのは、21歳から24歳までの3人です。



これまでは7人のメンバーが全国各地に足を運んで秋田米の魅力をPRしてきましたが、3人は県内で開かれるイベントでの活動を中心に生産者と消費者の架け橋として活躍します。





22日はJA全農あきた運営委員会の小松忠彦会長から委嘱状と記念の楯が手渡されました。ミスあきたこまち 高橋朋愛さん「秋田米の魅力と生産者の思いを全国の消費者へお届けするとともに、私自身がミスあきたこまちの活動を通じ、成長できるよう目標をもって皆様と一緒に精一杯がんばってまいります」あきたこまちは今年から有害なカドミウムやヒ素をほどんど吸収しないとされる「あきたこまちR」に切り替わります。3人は生まれ変わったあきたこまちの魅力を県の内外に届けます。ミスあきたこまち 中村美穂さん「持ち前の明るさを生かしつつ、明るく元気に多くの方々と交流を図りながら、秋田米のおいしさをPRしていきたいと思います」ミスあきたこまち 内藤蓮さん「まずは県内の方々に秋田は何もないではなくて、秋田には誇れるお米があると自信をもっていってくださる方が増えるようにお届けしていきたいと思っております。また国内外の方々にも発信していけたらなと考えております」3人の任期は来月1日からの1年です。