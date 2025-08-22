大阪駅前に“大きなミャクミャク”が登場 「昼はカラフルで鮮やか 夜は幻想的に」大階段装飾が公開
大阪駅前に“大きなミャクミャク”が登場した。「グランフロント大阪」うめきた広場の大階段の装飾がスタートし、大阪府・大阪市万博推進局機運醸成部が21日、SNSで写真を公開した。
【写真】大阪駅前 うめきた広場の大階段に「ミャクミャク」装飾
大階段いっぱいに、大屋根リングやミャクミャクのモニュメントが描かれ、迫力あるビジュアル。梅田にいながら万博が感じられる。
「昼はカラフルで鮮やか 夜は幻想的に ぜひ大階段を背景に写真を撮ってください」「COME AND SEE IT NOW! EXPO2025（今すぐ見に来て！）」と呼びかけている。
夢洲で開催中の万博は、10月13日に閉幕する。
