¡Ú¾¾¸Í¶¥ÎØ¡¦£Ç·»¸»¸¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÂìß·Àµ¸÷ÇÕ¡ÛÁ°²ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç£Çµ½éÍ¥½Ð¤Îº´Æ£ÎéÊ¸¡Ö¤Þ¤°¤ì¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤Ê¤¤¡×
¡¡¾¾¸Í¶¥ÎØ¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼£Ç·¡Ö³«Àß£·£µ¼þÇ¯µÇ°¡¡»¸»¸¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥ÉÂìß·Àµ¸÷ÇÕ¡×¤¬£²£³Æü¡¢³«Ëë¤¹¤ë¡£·´»Ê¹ÀÊ¿¡¢´äËÜ½Ó²ð¡¢À¶¿åÍµÍ§¤é£Ó£ÓÀï»Î¤òÃæ¿´¤Ë³ÆÃÏ¤«¤é¶¯¹ë¤¬¤½¤í¤Ã¤¿Ãæ¤Ç¡¢ÀÅ¤«¤ËÆ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬£¸£Ò°ì¼¡Í½Áª¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëº´Æ£ÎéÊ¸¡Ê£³£´¡á°ñ¾ë¡Ë¤À¡£
¡¡Á°²ó¤ÎÈ¡´Û£Çµ¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¤ÏÄÌ»»£´²óÌÜ¤Î£ÇµÄ©Àï¤Ç½é¤á¤Æ·è¾¡¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Äº¾å·èÀï¤Ï£¶Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤«¤é¡ØÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Í¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¡×¡£°ìÊý¤ÇÊÌ¤Î»×¤¤¤â¿´¤ÎÃæ¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿¡£
¡¡°ì¤Ä¤Ï¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÎÈ¿¾ÊÅÀ¤À¡£Ä¹ÅçÂç²ð¤ÎÈÖ¼ê¤À¤Ã¤¿°ì¼¡Í½Áª¤ÈÎëÌÚ¸¼¿Í¡½¿ù¿¹µ±Âç¤Î£³ÈÖ¼ê¤ò²ó¤Ã¤¿Æó¼¡Í½Áª£Â¤Ç¡Ö´Å¤µ¤â¤¢¤Ã¤ÆÏ¢·ë¤ò³°¤·¡¢±ª²ó¤·¤¿¤êÆâ¤ËÀø¤Ã¤¿¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¡£¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤òÌÜ»Ø¤¹¾å¤Ç¡¢¥¯¥ê¥¢¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÝÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·è¾¡¤Ç¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê³Ê¾å¤À¤·¡¢£±¤Ä¤Ç¤âÃå¤¬ÎÉ¤±¤ì¤Ð¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¶ÛÄ¥¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¹â¤¤¤È¤³¤í¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¤«¤é¤³¤½à¤µ¤é¤Ë¾åá¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÊ¬¤«¤Ã¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ò½ª¤¨¤Æ¡Ö¤è¤ê°ìÁØ¥ä¥ëµ¤¤â½Ð¤¿¡£¤Þ¤°¤ì¤Ç½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÎý½¬¤·¤¿¤¤¡×¤È·è°Õ¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£³«ºÅ¸å¤Ë¤Ï¥À¡¼¥Ó¡¼²¦¤ÎµÈÅÄÂóÌð¤ËÎëÌÚÎµ»Î¡¢¾®Èª¾¡¹¤È¤ÎÎý½¬¤Ç´À¤òÎ®¤·¤¿¡£
¡¡½éÆü¤Ï¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Î°ì¼¡Í½Áª¤ÇÏ¢·¸¤·¤¿Ä¹Åç¤ÎÈÖ¼ê¤ÇÎ×¤à¡£Æ±¤¸¼ºÇÔ¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤È¤Ê¤¯¥ï¥ó¥Ä¡¼¤ÇÆó¼¡Í½Áª¤Ø¤Î¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤ò·è¤á¤ë¡£