『グラスハート』で話題の町田啓太、役作りの過程で“どハマり”して購入した“あるもの”とは!?
俳優・町田啓太が、30日午後6時から放送されるJ-WAVEのラジオ番組『SAPPORO BEER OTOAJITO』に出演する。
【動画】TENBLANK「永遠前夜」ミュージックビデオ
同番組は、ナビゲーターのクリス・ペプラーが音楽好きのゲストを“OTOAJITO”という隠れ家に迎え、ビールを片手に音楽談義を繰り広げるラジオプログラム。毎週土曜の放送で、音楽とトークを通じたリラックスしたひとときを届けている。
今回のゲスト・町田啓太は、Netflixシリーズ『グラスハート』に出演し話題を呼んでいる。町田は同ドラマで努力家のカリスマギタリスト・高岡尚を熱演。番組では、その役作りの過程で“どハマり”し、自身で購入に至った“あるもの”についても語られる予定となっている。
放送はradikoアプリでも聴取可能で、タイムフリー機能を使えばオンエア後1週間以内であればいつでも聴くことができる。貴重なトークに注目が集まる。
【動画】TENBLANK「永遠前夜」ミュージックビデオ
同番組は、ナビゲーターのクリス・ペプラーが音楽好きのゲストを“OTOAJITO”という隠れ家に迎え、ビールを片手に音楽談義を繰り広げるラジオプログラム。毎週土曜の放送で、音楽とトークを通じたリラックスしたひとときを届けている。
今回のゲスト・町田啓太は、Netflixシリーズ『グラスハート』に出演し話題を呼んでいる。町田は同ドラマで努力家のカリスマギタリスト・高岡尚を熱演。番組では、その役作りの過程で“どハマり”し、自身で購入に至った“あるもの”についても語られる予定となっている。
放送はradikoアプリでも聴取可能で、タイムフリー機能を使えばオンエア後1週間以内であればいつでも聴くことができる。貴重なトークに注目が集まる。