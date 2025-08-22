浜田雅功、「優等生か！」EXILE AKIRAにツッコみ 大阪で一番やわらかいパンを探し求める
EXILE AKIRAが、23日放送のMBSテレビ『ごぶごぶ』（後1：54〜 ※関西ローカル）に出演し、ソウルフードだと言う“やわらかいパン”について熱弁する。
【動画】「優等生か！」浜田雅功のツッコミを受けて笑顔のEXILE AKIRA
ダウンタウンの浜田雅功が相方やスタッフと五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、EXILEのパフォーマーとして2006年から活躍し、ダンスのみならず、俳優、モデル、さらには若手の育成などマルチに才能を発揮し、国内外で幅広く活躍するAKIRA。
“やわらかいパン”はソウルフードだと語るAKIRAに対して、浜田も「俺もコロッケとやわらかいパンにはうるさいで」と「やわらかいパン」が大好物だと言い張る。そんな2人がロケをする今回は、「浜ちゃん大好物!!やわらかいパン巡りin 大阪」と題し、大阪各地のやわらかいパンで有名な店を巡り、2人にとっての大阪で一番やわらかいパンを探し求める。
1店目は、天五中崎通商店街の中にある昭和25年創業の老舗のパン屋。「翌日もやわらかくておいしいパンを作る」がモットーの店で、おすすめのやわらかいパンは“塩パン”。10段階でやわらかさの点数をつけていく。果たして塩パンのやわらかさの点数は。
2店目は、本町にある「まん福ベーカリー 鉄ぱんバル」。北浜に本店がある有名店「まん福ベーカリー」の新店で、「カレーパン」や、ちくわが中に入った「ちくわっさん」などが人気の店だが、中でも一番やわらかいパン“ソフトミルク”を購入。AKIRAは名前からしてやわらかそうなパンに「タイトルで期待値上げすぎちゃってますね」と身構える。さっそく食べた浜田は、名前通りのやわらかさに「これやばいな、さっきの店の点数変えられる？」と採点に困ってしまう。
予告映像では、真面目に採点するAKIRAに、浜田が「優等生か！」とツッコみ、笑いを誘う一場面が紹介されている。
【動画】「優等生か！」浜田雅功のツッコミを受けて笑顔のEXILE AKIRA
ダウンタウンの浜田雅功が相方やスタッフと五分五分の立場でロケを行う同番組。今回の相方は、EXILEのパフォーマーとして2006年から活躍し、ダンスのみならず、俳優、モデル、さらには若手の育成などマルチに才能を発揮し、国内外で幅広く活躍するAKIRA。
1店目は、天五中崎通商店街の中にある昭和25年創業の老舗のパン屋。「翌日もやわらかくておいしいパンを作る」がモットーの店で、おすすめのやわらかいパンは“塩パン”。10段階でやわらかさの点数をつけていく。果たして塩パンのやわらかさの点数は。
2店目は、本町にある「まん福ベーカリー 鉄ぱんバル」。北浜に本店がある有名店「まん福ベーカリー」の新店で、「カレーパン」や、ちくわが中に入った「ちくわっさん」などが人気の店だが、中でも一番やわらかいパン“ソフトミルク”を購入。AKIRAは名前からしてやわらかそうなパンに「タイトルで期待値上げすぎちゃってますね」と身構える。さっそく食べた浜田は、名前通りのやわらかさに「これやばいな、さっきの店の点数変えられる？」と採点に困ってしまう。
予告映像では、真面目に採点するAKIRAに、浜田が「優等生か！」とツッコみ、笑いを誘う一場面が紹介されている。