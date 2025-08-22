すでに非公式合意済みか…トロサールが最終決断、アーセナル残留へ
FWレアンドロ・トロサールはアーセナルの新契約に合意し、自身の将来をめぐる憶測に終止符を打った。英『メトロ』が伝えている。
ブライトンからアーセナルに加入して2年半が経ち、トロサール移籍の噂が過熱。より安定した出場機会を得るためにアーセナルを去り、新たな挑戦に乗り出すのではないかという話が挙がっていた。
ブンデスリーガ王者のバイエルンは、6月にガラタサライに移籍したFWレロイ・サネの後継を市場で探すなかで、トロサール獲得の可能性を検討していた。プレミアリーグ内でも30歳のトロサールに対する強い関心があった。
しかし『アスレティック』によれば、トロサールはアーセナル退団の可能性に前向きではなく、移籍の可能性に関して「重大な進展はない」という。
同報道は、トロサールとアーセナルが前向きな話し合いのなかで非公式の合意に達しており、エミレーツにおける「評価された役割」に見合った昇給を受ける見込みだと主張している。ただし現時点では、トロサールの契約は2027年の満了を超えて延長はされない。
プレミアリーグ開幕戦・マンチェスター・ユナイテッド戦で、トロサールは4人の未出場選手の一人であり、昇格組リーズとの第2節では間違いなく出場機会を切望するだろう。トッテナムとのプレシーズンの試合で負った鼠径部の問題に、ユナイテッド遠征前まで悩まされていた。
ブライトンからアーセナルに加入して2年半が経ち、トロサール移籍の噂が過熱。より安定した出場機会を得るためにアーセナルを去り、新たな挑戦に乗り出すのではないかという話が挙がっていた。
ブンデスリーガ王者のバイエルンは、6月にガラタサライに移籍したFWレロイ・サネの後継を市場で探すなかで、トロサール獲得の可能性を検討していた。プレミアリーグ内でも30歳のトロサールに対する強い関心があった。
同報道は、トロサールとアーセナルが前向きな話し合いのなかで非公式の合意に達しており、エミレーツにおける「評価された役割」に見合った昇給を受ける見込みだと主張している。ただし現時点では、トロサールの契約は2027年の満了を超えて延長はされない。
プレミアリーグ開幕戦・マンチェスター・ユナイテッド戦で、トロサールは4人の未出場選手の一人であり、昇格組リーズとの第2節では間違いなく出場機会を切望するだろう。トッテナムとのプレシーズンの試合で負った鼠径部の問題に、ユナイテッド遠征前まで悩まされていた。