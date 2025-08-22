力士を対象とした日本相撲協会の健康診断が２２日、東京・両国国技館で行われ、幕下の鳩岡（３１）＝木瀬＝が受診。同部屋で稽古体験を行ったＮＢＡレイカーズの八村塁（２７）に相撲を教えたことを振り返った。

今月１１日に日本相撲協会が突如、公式インスタグラムなど各種ＳＮＳで「八村塁選手が相撲部屋にやってきた！」と、東京・墨田区の木瀬部屋を訪れたことを報告。「稽古見学の後には、四股やすり足、ぶつかり稽古の体験を行いました」と記された。八村も後に自身のＳＮＳで“木瀬部屋・八乃山”と稽古の画像を投稿。ともに大きな注目を集めた。

その際、八村を指導したのが鳩岡だった。「基本的な四股、すり足、股割り、一丁押しを教えて、食事も僕が半分くらい作りました」と振り返り、「話している間に目を一切離さないところが、トップアスリートだと思いました。体幹の強さだったりポテンシャルが高い」とうなった。

股割りに苦労した場面もＳＮＳで流れ「体の硬さはありましたが」とした上で「取り組む姿勢がピュア。子どものように楽しそうに無我夢中でやっていました。バスケットボールでもそうなんだろうな」と、その姿に感銘を受けたという。

八村側が自身のＹｏｕＴｕｂｅ撮影企画として協会に打診し、木瀬部屋が紹介され、木瀬親方（元幕内肥後ノ海）から指導役を任されたという。

特に印象に残るのは、八村の“目力”だと改めて語った。自身は１８４センチ。２０３センチの相手に見下ろされただけでなく「本当に目を外さない。そこに圧力を感じました」と語った。

東大出身で注目を集めた同部屋の須山も撮影時に居合わせた。八村への感想は「体がデカい。足が大きい。腕が太かった」と、極めてシンプルだったが、ＳＮＳには自身と一緒に撮影した画像が公開されており「一緒に写っていたね、という連絡はすごい来ました」と反響に驚いていた。

一連の動画は今後、八村の公式ＹｏｕＴｕｂｅ等で公開される見込み。鳩山は「反響が大きくなるのは、それからじゃないですか」と楽しみにしていた。