Ｊ１ＦＣ東京は、ホームでの第２７節京都戦（２４日、味スタ）を「京王電鉄Ｄａｙ」と題し開催。来場者先着２万人にオリジナルレジャーシートが配布されるなど、さまざまなイベントが行われる。

同試合の観戦チケットを所持している小学生以下先着２０００人には「京王電鉄×ＦＣ東京 コラボキッズＴシャツ」がプレゼントされる。また、東京都浴場組合と京王電鉄の協力のもと、「京王電鉄 Ｄａｙ」当日限定でＦＣ東京とのコラボ商品を販売する「ＴＯＫＹＯ ＳＥＮＴＯブース」を出店。さらに、ＦＣ東京オフィシャルパートナーの「株式会社ＭＩＸＩ」との連携企画として、ゲームアプリ「モンスターストライク」体験会も実施される。

スタジアム周辺の広場では「青赤夏祭り」を開催。射的やスーパーボールすくい、たこ焼きやりんご飴といった縁日フードの出店など、夏祭り気分が味わえる催しが実施される。

２２日時点で、リーグ１５位のＦＣ東京。直近７戦５勝２分と好調な京都を下し、上位進出へのきっかけにしたい。ＤＦ森重真人（３８）は「直近の試合は苦しい戦いが続いていますが、ホーム味の素スタジアムで何としても勝ちたいと思っています。９０分間、みなさんの声援を戦う熱量に変えて、夏の最高の想い出になる一戦にします。ご来場の際は、京王線・京王バスをご利用いただき、味スタへ駆けつけてください！応援よろしくお願いします！」（原文ママ）などと呼びかけた。