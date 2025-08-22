銀座コージーコーナーは、8月23日から、カフェ・レストラン併設9店舗で長野県産シャインマスカットを使用したパフェをイートインで販売する。

旬のフルーツを使ったデザートを届けている“旬のフルーツ直行便”シリーズに、長野県産「シャインマスカット」を使用したパフェが登場する。長野県産のシャインマスカットは、昼夜の寒暖差が大きい気候で育つため、大粒で糖度が高く、芳醇な実がなるのが特徴とのこと。

皮ごと食べられる種なしシャインマスカットの、パキッと弾ける食感に、ジューシーな甘みと上品な香り。自家製シャインマスカットグラニテ（果汁やリキュール、シロップなどを半凍結させた、シャーベット状の氷菓）と濃厚なバニラアイス、なめらかなホイップクリームを重ね、多層に仕立てたパフェは、シャインマスカットのおいしさがより一層引き立つ、まさに贅沢なご褒美パフェとなっている。

旬の今だけの味わい、長野県産シャインマスカットのパフェを、カフェ・レストランのゆったりとした雰囲気の中で堪能してほしい考え。

販売店舗は、銀座1丁目本店、ビーンズ赤羽店、王子店、新小岩店、イトーヨーカドー大井町店、三鷹コラル店、川崎アゼリア店、鶴見東口店、海老名店で、銀座1丁目本店のみ、ドリンク付はプラス200円、単品はプラス100円になる。

「長野県産シャインマスカットのパフェ」は、長野県産のシャインマスカットを使用し、自家製グラニテとバニラアイス＆ホイップクリームを組み合わせた贅沢なパフェ。シャインマスカットは皮ごと食べられる種なしぶどうで、酸味や渋みも少なく、皮のパキッとした食感とともに豊かな甘みと高貴な香りが口いっぱいに広がる。

［小売価格］1600円／ドリンク付 1980円（すべて税込）

［発売日］8月23日（土）

銀座コージーコーナー＝https://www.cozycorner.co.jp