´Ú¹ñ¡¦µìÅý°ì¶µ²ñ¥È¥Ã¥×¤¬³¤³°¥«¥¸¥Î¤ÇÌó60²¯±ß¤Î°ãË¡ÅÒÇî¡©¡¡ÁÜººÆ¨¤ì¤ë¤¿¤á¾Úµò±£ÌÇµ¿¤¤¡¡¸½ÃÏ¥á¥Ç¥£¥¢Êó¤¸¤ë
´Ú¹ñ¤ÎÀ¤³¦Ê¿ÏÂÅý°ì²ÈÄíÏ¢¹ç¡áµìÅý°ì¶µ²ñ¤Î¥È¥Ã¥×¡¦´ÚÄá»ÒÁíºÛ¤¬³¤³°¤Î¥«¥¸¥Î¤Çµð³Û¤ÎÅÒÇî¤ò¹Ô¤¤¡¢·Ù»¡¤ÎÁÜºº¤òÆ¨¤ì¤ë¤¿¤áÁÈ¿¥Åª¤Ë¾Úµò¤ò±£ÌÇ¤·¤¿µ¿¤¤¤¬¤¢¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Õú¼â±ÙÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎºÊ¡¦¶â·ú´õÍÆµ¿¼Ô¤òÁÜºº¤¹¤ëÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤¬µìÅý°ì¶µ²ñ¤«¤é²¡¼ý¤·¤¿²ñ·×»ñÎÁ¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢³¤³°½ÐÄ¥Î¹Èñ¤ä½ÐÄ¥Àè¤Î¹ñ¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ½Ò¤¬ºï½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ºï½ü¤µ¤ì¤¿»þ´ü¤Ï¡¢¶µÃÄ¤Î¥È¥Ã¥×¡¦´ÚÁíºÛ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Î¥«¥¸¥Î¤Ç¤ª¤è¤½600²¯¥¦¥©¥ó¡¢ÆüËÜ±ß¤Ë¤·¤Æ¤ª¤è¤½64²¯±ß¤Îµð³Û¤ÎÅÒÇî¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¤¿·Ù»¡¤¬ÁÜºº¤Ë¾è¤ê½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤È½Å¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ÆÃÊÌ¸¡»¡´±¤Ï¡¢ÁÜºº¤ËÃå¼ê¤·¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤ò¶µÃÄÂ¦¤¬¹ñ²ñµÄ°÷¤òÄÌ¤¸¤ÆÆþ¼ê¤·¡¢ÁÈ¿¥Åª¤Ë¾Úµò¤ò±£ÌÇ¤·¤¿µ¿¤¤¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤È´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊó¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤³¤Î¹ñ²ñµÄ°÷¤Ï¡¢¶µÃÄÂ¦¤«¤é¤ª¤è¤½1000Ëü±ßÁêÅö¤Î°ãË¡¤ÊÀ¯¼£»ñ¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿µ¿¤¤¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
