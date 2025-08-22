「第７１回ボートレースメモリアル・ＳＧ」が２６日から３１日まで、福岡県のボートレース若松で開催される。このＰＲのため北九州市公営競技局ボートレース事業課の東昭彦・販売戦略係長ら関係者と前田将太（３７）＝福岡・１０２期・Ａ１＝が２２日、東京都港区の「ＳＩＸ ＷＡＫＥ ＲＯＰＰＯＮＧＩ」でメディア向けの会見を開いた。

全国２４場から推薦されたトップレーサーが真夏のナイターへ集結。初日ドリーム戦の１号艇は大会３連覇を目指す馬場貴也（滋賀）で、同４号艇の池田浩二（愛知）は全２４場制覇が懸かる。そして、７月徳山のオーシャンカップでＳＧ初優勝を飾った西山貴浩（福岡）は“純地元”とあって気合は相当なものだろう。

その西山に関して、福岡ボートから推薦された前田は「（今回に）取っておけば良かったのにと言いました。ＳＧ連続優勝はないでしょう」とジョークを放ち、場の雰囲気を和ませた。

前田は昨年末に住之江のグランプリシリーズでＳＧ初Ｖも「シリーズ戦だったので。まだ“ＳＧを獲った”と胸を張っては言えません」と一転、表情を引き締める。メモリアルは４年連続７回目の参戦。優出が１回あり、それが１７年の若松だった。「地元が一番チャンスがあると思いますし、結果だけを求めたい」とうなずいた。

売り上げ目標は１８０億円。節間は小沢仁志（２８日）、成宮寛貴（２９日）ら多彩なゲストが来場するほか、幽霊探検隊、ふれあい水族館など幅広い年齢層が楽しめるイベントが用意されている。