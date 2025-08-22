松屋フーズは、牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」において、8月26日10時から「コムタム風ポークライス」を販売する。

松屋の新たな外交メニュー、ベトナム編では「コムタム風ポークライス」が登場する。「コムタム風ポークライス」はジューシーに焼き上げた豚肉に、“ヌクマムソース”を添えた、ベトナムの伝統料理。ベトナム大使館の協力を得て開発されたヌクマムソースは、魚醤の奥深いコクと、玉ねぎや青唐辛子による程よい刺激が絶妙となっている。松屋ならではのアレンジを加えることで、日本人の好みにもマッチする味わいを実現した。



左から：コムタム風ポークライス、コムタム風ポークライスビールセット

肉の上に盛り付けた目玉焼きの黄身を割ると、とろ〜りとした濃厚かつまろやかさが広がり、さらに奥深い味わいを楽しめる。魚醤のコクと程よい辛みが癖になる、松屋流アジアングルメをぜひ賞味してほしい考え。

［小売価格］

コムタム風ポークライス：880円

コムタム風ポークライスビールセット：通常価格1370円→1280円

※持ち帰り可能（ビールセットは不可）。持ち帰りの場合、みそ汁は別途料金が必要となる

（すべて税込）

［発売日］8月26日（火）

松屋フーズ＝https://www.matsuyafoods.co.jp