【新潟2歳S】速い脚が使えるか？ 前走上がりに注目！ 過去10年の傾向から攻略するポイントとは！？

攻略POINT【新馬組】

前走０秒１差以上での勝利

新馬組の３着以内21頭は全頭デビュー戦で０秒１差以上の差をつけて勝ち上がった馬。タイム差なしで勝った馬は［0・0・0・13］で、初戦辛勝は割引材料。

24年２着コートアリシアンは初戦０秒８（５馬身）差だったが、ここまでの圧勝でなくても０秒１以上の着差は要チェック。

攻略POINT【未勝利組】

前走左回りコース組が優勢

未勝利組のうち、前走新潟・中京・東京の左回りに出走した馬が［3・2・1・14］。３勝は新潟組によるもので同舞台の経験が強みになっている。

これに対し、前走右回りは［0・2・0・13］。連対２頭は共に東京デビューで、少ないキャリアの中での左回り経験はプラス材料だ。

攻略POINT【脚質】

速い脚が使えるか？ 前走上がりに注目

新潟芝・外回り1600Мは最後の長い直線が勝負どころ。どれほどの末脚を使えるか上がり時計に注目すると、前走上がり３ハロンのタイムが１位だった馬は［8・6・4・49］。２位は［2・3・6・23］、３位以下となると［0・1・0・29］。速い上がりのない馬はここでは苦戦する。

新潟2歳ステークス 過去10年のデータ

